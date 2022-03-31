Силовики пришли к экс-мэру челябинского города

В отношении Алексея Бисярина возбуждено уголовное дело (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-мэр Катав-Ивановска Челябинской области Алексей Бисярин подозревается в присвоении денежных средств. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

«Бывший глава Катав-Ивановска подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества). В отношении него возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — отметили в пресс-службе ведомства.

В региональном управлении СКР заявили, что Бисярина подозревают в том, что, будучи главой, он в 2015 году издал незаконное распоряжения о начислении себе премиальных выплат на сумму 35 тысяч рублей. Данной суммой он распорядился по своему усмотрению.

Оперативное сопровождение уголовного дела Бисярина осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по региону. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Алексей Бисярин покинул пост мэра Катав-Ивановска в январе 2017 году. Он не справился с коммунальным коллапсом и уборкой снега и написал заявление об увольнении.