Власти ЯНАО затаскали по судам бизнесмена

Мэрия судится с бизнесменом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесмен приобрел здание в историческом центре Салехарда (ЯНАО) и решил перестроить его, потому что оно было в плохом состоянии, но по ошибке не получил разрешение у администрации. Мэрия посоветовала идти в суд и дала указания, что нужно исправить, но дело просто так не закончилось. Об этом URA.RU сообщил пострадавший предприниматель Сергей Кононенко.

«Мы выполнили все указания (мэрии — прим. ред.). Эксперт два раза приезжал, все недочеты устранили. В итоге первый суд мы проиграли, нужно было доделать все недочеты — мы исправили. И потом суд вынес решение в нашу пользу. А они (мэрия — прим. ред.) в конце месяца, когда мы уже подали на регистрацию, за один день до окончания срока, подали апелляционную жалобу. Постоянно всякие отклонения придумывают то, да это», — поясняет предприниматель.

Новое требование мэрии — провести экологическую экспертизу, которая не требуется с 2021 года. В администрации URA.RU сообщили, что по их информации из представленных Кононенко экспертиз и исследований следует, что обследование технического состояния конструкций фундаментов — не проводилось. «В настоящее время судом ЯНАО рассматривается вопрос о целесообразности назначения дополнительной технической экспертизы», — уточнили в мэрии.

Также там пояснили, почему требуют проведения экологической экспертизы от предпринимателя. «Застройщик обращался за разрешением на строительство в 2020 году, тогда, согласно действующему законодательству, требовалось заключение, в том числе, и экологической экспертизы», — заявили в администрации.

Ранее сообщалось, что у еще одного бизнесмена возникли проблемы с мэрией Салехарда. Он выиграл аукцион на аренду земли, но через несколько месяцев ситуация изменилась и он решил расторгнуть сделку, однако городские власти не дали этого ему сделать.

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