Власти ХМАО повысили зарплату бюджетникам

01 апреля 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Индексация зарплат произойдет на четыре % Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО проиндексировали зарплаты бюджетников на четыре процента. Информация об этом содержится в материалах к заседанию окружного правительства. «Осуществить увеличение на четыре процента фонда оплаты труда государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в документе. Там также рекомендовано аналогичным образом поступить и югорским мэрам в отношении работников муниципальных учреждений и предприятий. И.о. директора департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско подтвердил URA.RU, что этот документ был принят на заседании окружного правительства. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Думы ХМАО обратились в Минтруда с законодательной инициативой. Они предлагают сохранить северные надбавки к пенсии для пенсионеров, покинувших пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО проиндексировали зарплаты бюджетников на четыре процента. Информация об этом содержится в материалах к заседанию окружного правительства. «Осуществить увеличение на четыре процента фонда оплаты труда государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в документе. Там также рекомендовано аналогичным образом поступить и югорским мэрам в отношении работников муниципальных учреждений и предприятий. И.о. директора департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско подтвердил URA.RU, что этот документ был принят на заседании окружного правительства. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Думы ХМАО обратились в Минтруда с законодательной инициативой. Они предлагают сохранить северные надбавки к пенсии для пенсионеров, покинувших пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.