31 марта 2022
30 марта 2022

Власти ХМАО повысили зарплату бюджетникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Индексация зарплат произойдет на четыре % Фото:

Власти ХМАО проиндексировали зарплаты бюджетников на четыре процента. Информация об этом содержится в материалах к заседанию окружного правительства.

«Осуществить увеличение на четыре процента фонда оплаты труда государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в документе. Там также рекомендовано аналогичным образом поступить и югорским мэрам в отношении работников муниципальных учреждений и предприятий. И.о. директора департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско подтвердил URA.RU, что этот документ был принят на заседании окружного правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Думы ХМАО обратились в Минтруда с законодательной инициативой. Они предлагают сохранить северные надбавки к пенсии для пенсионеров, покинувших пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

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Власти ХМАО проиндексировали зарплаты бюджетников на четыре процента. Информация об этом содержится в материалах к заседанию окружного правительства. «Осуществить увеличение на четыре процента фонда оплаты труда государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в документе. Там также рекомендовано аналогичным образом поступить и югорским мэрам в отношении работников муниципальных учреждений и предприятий. И.о. директора департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско подтвердил URA.RU, что этот документ был принят на заседании окружного правительства. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Думы ХМАО обратились в Минтруда с законодательной инициативой. Они предлагают сохранить северные надбавки к пенсии для пенсионеров, покинувших пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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