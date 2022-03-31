Свердловские власти объяснили, почему масочный режим не отменят

01 апреля 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Павел Креков заявил о высоком числе суточных заражений COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Свердловские власти не могут отменить масочный режим в регионе из-за высокого суточного числа заражений коронавирусом и риска завоза инфекции из-за границы. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «Пока в регионе наблюдается высокое количество заболевших. К тому же наличие транзитных угроз не делает возможной отмену масочного режима в ближайшие дни и недели», — сообщил Креков во время онлайн-брифинга в соцсети «ВКонтакте». Он объяснил, что сохраняется риск завоза инфекции из-за рубежа. Масочный режим был введен в Свердловской области в начале 2020 года из-за появления в регионе первых случаев заражения коронавирусом. Эта мера была призвана сдержать распространение инфекции. Позднее были введены более строгие ограничения, касающиеся запрета на посещение массовых мероприятий и других мест скопления людей. В пик пандемии для свердловчан ввели QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 марта отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить медицинские маски в местах скопления людей. Одновременно с этим регионы РФ начали отказываться от последнего коронавирусного ограничения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловские власти не могут отменить масочный режим в регионе из-за высокого суточного числа заражений коронавирусом и риска завоза инфекции из-за границы. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «Пока в регионе наблюдается высокое количество заболевших. К тому же наличие транзитных угроз не делает возможной отмену масочного режима в ближайшие дни и недели», — сообщил Креков во время онлайн-брифинга в соцсети «ВКонтакте». Он объяснил, что сохраняется риск завоза инфекции из-за рубежа. Масочный режим был введен в Свердловской области в начале 2020 года из-за появления в регионе первых случаев заражения коронавирусом. Эта мера была призвана сдержать распространение инфекции. Позднее были введены более строгие ограничения, касающиеся запрета на посещение массовых мероприятий и других мест скопления людей. В пик пандемии для свердловчан ввели QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 марта отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить медицинские маски в местах скопления людей. Одновременно с этим регионы РФ начали отказываться от последнего коронавирусного ограничения.