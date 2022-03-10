Свердловский губернатор отменил коронавирусные ограничения

Евгений Куйвашев подчеркнул, что соблюдение масочного режима все еще обязательно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил в регионе ограничения, введенные в пандемию коронавируса. Об этом он написал в Instagram. В регионе продолжил действовать только масочный режим.

«Сегодня я подписал указ об отмене всех ковидных ограничений, кроме масочного режима», — написал Куйвашев. Он подчеркнул, что концертные площадки могут быть заполнены на 100%, а QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, не нужны нигде.

Глава региона отметил, что это решение связано с улучшением ситуации с коронавирусом в Свердловской области. По его словам, если продолжится такая тенденция, то маски в регионе также станут необязательны.

О намерении губернатора ослабить карантинный режим сообщали источники в начале февраля. После этого Куйвашев отменил обязательное дистанционное обучение.