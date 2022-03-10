Свердловский губернатор отменил коронавирусные ограничения

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Пресс-подход к Павлу Крашенинникову. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев подчеркнул, что соблюдение масочного режима все еще обязательно Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил в регионе ограничения, введенные в пандемию коронавируса. Об этом он написал в Instagram. В регионе продолжил действовать только масочный режим.

«Сегодня я подписал указ об отмене всех ковидных ограничений, кроме масочного режима», — написал Куйвашев. Он подчеркнул, что концертные площадки могут быть заполнены на 100%, а QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, не нужны нигде.

Глава региона отметил, что это решение связано с улучшением ситуации с коронавирусом в Свердловской области. По его словам, если продолжится такая тенденция, то маски в регионе также станут необязательны.

О намерении губернатора ослабить карантинный режим сообщали источники в начале февраля. После этого Куйвашев отменил обязательное дистанционное обучение.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил в регионе ограничения, введенные в пандемию коронавируса. Об этом он написал в Instagram. В регионе продолжил действовать только масочный режим. «Сегодня я подписал указ об отмене всех ковидных ограничений, кроме масочного режима», — написал Куйвашев. Он подчеркнул, что концертные площадки могут быть заполнены на 100%, а QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, не нужны нигде. Глава региона отметил, что это решение связано с улучшением ситуации с коронавирусом в Свердловской области. По его словам, если продолжится такая тенденция, то маски в регионе также станут необязательны. О намерении губернатора ослабить карантинный режим сообщали источники в начале февраля. После этого Куйвашев отменил обязательное дистанционное обучение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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