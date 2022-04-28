Трасса Курган — Екатеринбург перекрыта из-за «бушующих» пожаров

В сторону Екатеринбурга могут проехать только машины полиции, МЧС, ГИБДД и скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Движение на автомобильной дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону Свердловской области полностью остановлено. Такое решение приняли в региональном управление ГИБДД вечером 28 апреля.

«28 апреля 2022 года в 21 час 45 минут Управлением ГИБДД УМВД России по Курганской области принято решение о прекращении движения транспорта на автомобильной дороге Р-354 „Екатеринбург — Шадринск — Курган“. От Шадринского кольца до поворота на Н.Просвет (с 344 по 356 км) по причине природного пожара (ландшафтного и лесного) в непосредственной близости с проезжей частью дороги», — говорится на сайте Госавтоинспекции.

По данным ведомства, порывистый ветер пока не позволяет бороться с огнем и дымом, что создает опасность для дорожного движения. В ведомстве просят курганских водителей отменить поездки по данному направлению. Полицейские в настоящее время контролируют участок дороги для проезда пожарных автомобилей.

Ранее URA.RU писало о частичном ограничении движения машин по федеральной трассе в связи с ландшафтными пожарами в Курганской области. Сотрудники силовых ведомств ведут контроль трафика на дорогах.