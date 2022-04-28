Под Курганом ограничили движение по федеральной трассе

На трассе в сторону Екатеринбурга в пригороде Кургана ограничено движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Движение машин по федеральной трассе в сторону Екатеринбурга в пригороде Кургана ограничено из-за крупных пожаров. На дороге дежурят сотрудники полиции, сообщили URA.RU очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе областного УМВД.

«В связи с ландшафтными пожарами в Курганской области осложнилась дорожная обстановка. В настоящее время на задымленном участке пути от 354 до 356 км автомобильной дороги федерального значения „Екатеринбург-Шадринск-Курган“ (от кольца в городе Кургане в направлении ст. Просвет) экипажи ДПС несут усиленный режим службы», — рассказали в полиции.

На трассе организовано реверсивное движение. Сотрудники ДПС формируют колонны по десять автомобилей, которые преодолевают опасный участок в сопровождении полицейских. При этом ГИБДД помогает беспрепятственно проезжать технике МЧС и других спецслужб. В полиции призывают курганцев и гостей региона по возможности отказаться от поездок в указанном направлении или искать объездные пути.

Крупные пожары охватили Курганскую область 27 апреля из-за жаркой погоды и сильного ветра. Ранее URA.RU сообщало, что в СНТ «Малиновка» ликвидируют пожар, охвативший 50 дачных участков на общей площади 5 000 кв. м. Из садоводства и прилегающих территорий эвакуированы 500 человек. Параллельно с этим сотрудники МЧС тушат крупный пожар в п. Моревское в Варгашинском районе. Очевидцы сообщают о пожарах в районе Просвета и Иковки Кетовского района. 27 апреля крупный пожар произошел в дачном кооперативе в районе шоссе Тюнина в Кургане. Там также эвакуировали людей. Губернатор Вадим Шумков призвал курганцев «включать разум» и ничего не жечь.

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