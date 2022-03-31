31 марта 2022
30 марта 2022

В ЯНАО люди замерзают в доме с разваливающимся фундаментом

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, квартира, тепло в доме, батарея отопления
Люди замерзают в своих квартирах (архивное фото) Фото:

Житель Нового Уренгоя пожаловался, что застройщик на этапе возведения дома Строителей, 2 допустил ошибку, фундамент начал разрушаться и из-за этого в квартира теперь холодно. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия» в ЯНАО.

«К депутату Законодательного Собрания Ямала Ивану Костогризу обратился житель с просьбой о содействии в устранении застройщиком допущенных нарушений при строительстве дома. В администрацию подготовлен депутатский запрос по обращению, касающемуся содействия в организации ремонта фундамента жилого дома, из-за разрушения которого холодно в квартирах первого этажа», — говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии Нового Уренгоя URA.RU пояснили, что ранее в их адрес не поступали обращения по этому дому. «Депутатский запрос поступил сегодня. Принят в работу. По результатам его рассмотрения будет подготовлен ответ», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Муравленко произошла похожая ситуация. Там в социальной квартире замерзла воспитательница с ребенком из-за холодного пола.

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Житель Нового Уренгоя пожаловался, что застройщик на этапе возведения дома Строителей, 2 допустил ошибку, фундамент начал разрушаться и из-за этого в квартира теперь холодно. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия» в ЯНАО. «К депутату Законодательного Собрания Ямала Ивану Костогризу обратился житель с просьбой о содействии в устранении застройщиком допущенных нарушений при строительстве дома. В администрацию подготовлен депутатский запрос по обращению, касающемуся содействия в организации ремонта фундамента жилого дома, из-за разрушения которого холодно в квартирах первого этажа», — говорится в сообщении пресс-службы. В мэрии Нового Уренгоя URA.RU пояснили, что ранее в их адрес не поступали обращения по этому дому. «Депутатский запрос поступил сегодня. Принят в работу. По результатам его рассмотрения будет подготовлен ответ», — сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в Муравленко произошла похожая ситуация. Там в социальной квартире замерзла воспитательница с ребенком из-за холодного пола.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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