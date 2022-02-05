05 февраля 2022
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Жительница ЯНАО с ребенком полтора года замерзали в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Роза. Челябинск., детский сад 12, нянечка, воспитатель
Воспитательнице не хватало зарплаты на ремонт квартиры Фото:

Жительница Муравленко, которая является воспитателем в детском саду, замерзала в социальной квартире с маленьким сыном. За помощью горожанка обратилась в партию «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте партии.

«Женщина пожаловалась на холодные полы в квартире, где она проживает вместе с маленьким сыном. Мерзнут они уже полтора года. При этом заявительница пояснила, жилье социальное, невысокая зарплата воспитателя не позволяет ей сделать качественный ремонт самостоятельно», — говорится в сообщении пресс-службы ЕР.

Проблему воспитательницы решили в короткие сроки. Ей сделали ремонт, постелили теплый пол и частично компенсировали затраты на электроэнергию.

Это не единственная семья в ЯНАО, которая оказалась замерзающей в собственном жилье. Жительница села Находка четыре года живет в холодном балке с детьми и не может добиться решения проблемы.

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Жительница Муравленко, которая является воспитателем в детском саду, замерзала в социальной квартире с маленьким сыном. За помощью горожанка обратилась в партию «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте партии. «Женщина пожаловалась на холодные полы в квартире, где она проживает вместе с маленьким сыном. Мерзнут они уже полтора года. При этом заявительница пояснила, жилье социальное, невысокая зарплата воспитателя не позволяет ей сделать качественный ремонт самостоятельно», — говорится в сообщении пресс-службы ЕР. Проблему воспитательницы решили в короткие сроки. Ей сделали ремонт, постелили теплый пол и частично компенсировали затраты на электроэнергию. Это не единственная семья в ЯНАО, которая оказалась замерзающей в собственном жилье. Жительница села Находка четыре года живет в холодном балке с детьми и не может добиться решения проблемы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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