Полиция приехала, когда пьяный мужчина уже сбежал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пьяный мужчина напал на сотрудников пекарни «Любимая» на улице Газетной в Нижнем Тагиле и устроил драку, обещая «разнести все». Об этом URA.RU рассказал владелец пекарни Юрий.

«Вечером в пекарню вошел пьяный мужик, я услышал визг, вытолкали его. Пообещали вызвать полицию, но он ответил: „Мне плевать на полицию, всех разнесу“. Но ушел. Потом вернулся, напал на одну из сотрудниц, но она не робкого десятка, может постоять за себя. Когда он в очередной раз вернулся, набросился на посетительницу, а потом предложил мне „разобраться по-мужски“. Набросился, стал пинать по голове. Помог охранник рынка, в котором находится пекарня», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина постоянный клиент пекарни. Обычно он начинает конфликты с продавцами, даже будучи трезвым, однако драка случилась впервые.

URA.RU обратилось в пресс-группу МУ МВД России «Нижнетагильское». Вчера в отдел полиции №16 поступило сообщение об инциденте, а также информация из травмпункта. Проверку по данному факту проводят участковые уполномоченные, выясняют все обстоятельства случившегося», — рассказал представитель пресс-группы.