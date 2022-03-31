Курганцы устроили потасовку, записывая детей в первый класс

В Кургане родители будущих первоклассников повздорили в очереди в школу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане возле школы №5 между родителями будущих первоклассников произошел конфликт. Несколько женщин, представившихся сотрудницами силовых структур, пытались пройти вне очереди, образовавшейся у здания школы, рассказали URA.RU очевидцы.

«После семи утра у здания школы №5 собралась большая очередь: бабушки, женщины с колясками, мужчины. Пришли четыре женщины, очередь занимать не стали, а начали протискиваться к входу в школу. Заявили, что они сотрудницы силовых ведомств, у них есть льгота и они могут без очереди проходить. Поднялся шум, родители начали ругаться. Из школы вышел сотрудник, и заявил, что так как женщины не в форме, они должны занять очередь», — рассказал очевидец конфликта.

Директор школы №5 Сергей Корнев рассказал URA.RU, что запись заявлений от родителей будущих первоклассников происходила тихо и спокойно. «Возможно, между родителями что-то было с утра, когда они занимали очередь. В школе запись шла спокойно. Народу, действительно, было много. Мы приняли уже больше двухсот заявлений», — сказал директор.

Школа №5 имеет два корпуса. Она находится в одном из самых густонаселенных районов Кургана — в 6-м микрорайоне Заозерного.

Ранее URA.RU писало, что элитная школа Кургана ожидает наплыва родителей первоклассников. В гимназии №27, где учатся дети чиновников, силовиков и предпринимателей, заранее объяснили, что заявления будут принимать пять операторов, чтобы не создавать очередь. Преимущество при зачислении будут иметь дети, у которых старшие братья и сестра учатся в этой гимназии.

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