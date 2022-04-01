Доктор наук Токарев рассказал о появлении «мурашек» после COVID

02 апреля 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

У каждого шестого переболевшего «Омикроном» развивается парестезия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У каждого шестого переболевшего «Омикроном» может развиться ощущение бегающих по телу «мурашек». Связано это с поражением нервной системы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «После „Омикрона“ могут развиться так называемые парестезии в виде ощущения бегающих по телу „мурашек“. Как правило, временно сталкивается с этим порядка 12-15% переболевших, то есть каждый шестой. Это неврологическое нарушение, которое может пройти самостоятельно. Но если оно существенно начинает беспокоить, необходимо обратиться за медицинской помощью, пройти углубленную диспансеризацию и дополнительные обследования», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, безобидное ощущение может оказаться предвестником серьезного поражения нервной системы. «Ощущение бегающих „мурашек“ по телу может стать сигналом расстройства центральной нервной системы и, возможно, поражения периферических нервов, нейропатий, либо рецепторного аппарата. Не исключено, что этому способствуют нарушения кровообращения в микроциркуляторном русле. Но патогенез и особенности постковидных нейропатий еще предстоит изучить», — подчеркнул Токарев. В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что при «Омикроне» постковидный синдром стал проявляться реже, но нарушения в первую очередь идут со стороны центральной нервной системы. «При „Омикроне“ чуть реже стал проявляться постковидный синдром, чем после „Дельты“, но тем не менее случаев довольно много из-за высокой заразности вируса. В первую очередь нарушения идут со стороны центральной нервной системы — это повышенная утомляемость, тревожность, нарушение сна, боли и „туман“ в голове, нарушение внимания, иногда краткосрочной памяти, вплоть до депрессий, и периферические симптомы в виде „мурашек“ по телу. Могут возникнуть поражения со стороны легких, сердца, развиться гиперкоагуляция (склонность к тромбозам, — прим. URA.RU), могут начать выпадать волосы, появиться потливость, колебания артериального давления. Если поражения при COVID-19 были тяжелые, то там уже может идти конкретно по органам системы, вплоть до аритмии, до повышенного высокого давления, инсультов, инфарктов», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У каждого шестого переболевшего «Омикроном» может развиться ощущение бегающих по телу «мурашек». Связано это с поражением нервной системы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «После „Омикрона“ могут развиться так называемые парестезии в виде ощущения бегающих по телу „мурашек“. Как правило, временно сталкивается с этим порядка 12-15% переболевших, то есть каждый шестой. Это неврологическое нарушение, которое может пройти самостоятельно. Но если оно существенно начинает беспокоить, необходимо обратиться за медицинской помощью, пройти углубленную диспансеризацию и дополнительные обследования», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, безобидное ощущение может оказаться предвестником серьезного поражения нервной системы. «Ощущение бегающих „мурашек“ по телу может стать сигналом расстройства центральной нервной системы и, возможно, поражения периферических нервов, нейропатий, либо рецепторного аппарата. Не исключено, что этому способствуют нарушения кровообращения в микроциркуляторном русле. Но патогенез и особенности постковидных нейропатий еще предстоит изучить», — подчеркнул Токарев. В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что при «Омикроне» постковидный синдром стал проявляться реже, но нарушения в первую очередь идут со стороны центральной нервной системы. «При „Омикроне“ чуть реже стал проявляться постковидный синдром, чем после „Дельты“, но тем не менее случаев довольно много из-за высокой заразности вируса. В первую очередь нарушения идут со стороны центральной нервной системы — это повышенная утомляемость, тревожность, нарушение сна, боли и „туман“ в голове, нарушение внимания, иногда краткосрочной памяти, вплоть до депрессий, и периферические симптомы в виде „мурашек“ по телу. Могут возникнуть поражения со стороны легких, сердца, развиться гиперкоагуляция (склонность к тромбозам, — прим. URA.RU), могут начать выпадать волосы, появиться потливость, колебания артериального давления. Если поражения при COVID-19 были тяжелые, то там уже может идти конкретно по органам системы, вплоть до аритмии, до повышенного высокого давления, инсультов, инфарктов», — заявил он.