Минобороны РФ раскрыло детали ракетного удара ВСУ по Белгороду

01 апреля 2022 в 21:36 Размер текста - 17 +

Удары по нефтебазе нанесли с помощью вертолетов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удар по нефтебазе Белгорода нанесли украинские вертолеты Ми-24, в результате загорелись поврежденные резервуары. Об этом рассказали в Минобороны России. «1 апреля около пяти часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов», — сообщили в Минобороны РФ на брифинге. В результате удара были повреждены резервуары, которые впоследствии загорелись, отметили в ведомстве. Там сообщили, что нефтебаза под Белгородом не относится к российским вооруженным силам. В Белгороде загорелась нефтебаза из-за удара со стороны Украины, сообщает «Пятый канал». Жителей ближайших территорий эвакуировали в безопасное место. Также взрывы произошли в селах Никольское и Ясные зори Белгородской области, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал. В Никольском была нарушена линия электропередач, которую восстановили. На Украине с конца февраля проводится спецоперация. Приоритетом военным РФ стали атаки по военной инфраструктуре и избегание жертв среди мирных граждан, заявлял российский лидер Владимир Путин. По его словам, целями стали денацификация и демилитаризация. Армии РФ удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Удар по нефтебазе Белгорода нанесли украинские вертолеты Ми-24, в результате загорелись поврежденные резервуары. Об этом рассказали в Минобороны России. «1 апреля около пяти часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов», — сообщили в Минобороны РФ на брифинге. В результате удара были повреждены резервуары, которые впоследствии загорелись, отметили в ведомстве. Там сообщили, что нефтебаза под Белгородом не относится к российским вооруженным силам. В Белгороде загорелась нефтебаза из-за удара со стороны Украины, сообщает «Пятый канал». Жителей ближайших территорий эвакуировали в безопасное место. Также взрывы произошли в селах Никольское и Ясные зори Белгородской области, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал. В Никольском была нарушена линия электропередач, которую восстановили. На Украине с конца февраля проводится спецоперация. Приоритетом военным РФ стали атаки по военной инфраструктуре и избегание жертв среди мирных граждан, заявлял российский лидер Владимир Путин. По его словам, целями стали денацификация и демилитаризация. Армии РФ удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.