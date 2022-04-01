В Белгородской области произошла серия взрывов

01 апреля 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

В результате взрывов повреждено окно жилого дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области произошли взрывы в селах Никольское и Ясные зори. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Выехал на место — в район сел Никольское и Ясные Зори и осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Там была нарушена линия электропередач, которая в настоящее время восстановлена», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, в Ясных Зорях спокойная обстановка, от хлопка повредилось одно окно в жилом доме. Гладков сообщил, что поручил главе сельсовета помочь с восстановлением и в ближайшее время вопрос решится. В результате взрывов никто не пострадал. Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе Белгорода, возгорание началось после авиаудара со стороны Украины. В результате происшествия пострадали двое рабочих, жертв не было. На место ЧП выехал временно исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны Александр Чуприян. В Минобороны Украины отказались подтверждать или опровергать удары по Белгороду, сообщает Nation News. Атаки со стороны Украины связаны с российской спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями является денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация. Приоритетом российских войск является избежание жертв среди мирного населения и атаки по военной инфраструктуре и вооружению ВСУ и нацбатов, отмечал президент России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Белгородской области произошли взрывы в селах Никольское и Ясные зори. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Выехал на место — в район сел Никольское и Ясные Зори и осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Там была нарушена линия электропередач, которая в настоящее время восстановлена», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, в Ясных Зорях спокойная обстановка, от хлопка повредилось одно окно в жилом доме. Гладков сообщил, что поручил главе сельсовета помочь с восстановлением и в ближайшее время вопрос решится. В результате взрывов никто не пострадал. Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе Белгорода, возгорание началось после авиаудара со стороны Украины. В результате происшествия пострадали двое рабочих, жертв не было. На место ЧП выехал временно исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны Александр Чуприян. В Минобороны Украины отказались подтверждать или опровергать удары по Белгороду, сообщает Nation News. Атаки со стороны Украины связаны с российской спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями является денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация. Приоритетом российских войск является избежание жертв среди мирного населения и атаки по военной инфраструктуре и вооружению ВСУ и нацбатов, отмечал президент России.