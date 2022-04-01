В Белгородской области произошла серия взрывов

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
В результате взрывов повреждено окно жилого дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области произошли взрывы в селах Никольское и Ясные зори. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

«Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Выехал на место — в район сел Никольское и Ясные Зори и осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Там была нарушена линия электропередач, которая в настоящее время восстановлена», — написал Гладков в своем telegram-канале.

По его словам, в Ясных Зорях спокойная обстановка, от хлопка повредилось одно окно в жилом доме. Гладков сообщил, что поручил главе сельсовета помочь с восстановлением и в ближайшее время вопрос решится. В результате взрывов никто не пострадал.

Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе Белгорода, возгорание началось после авиаудара со стороны Украины. В результате происшествия пострадали двое рабочих, жертв не было. На место ЧП выехал временно исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны Александр Чуприян. В Минобороны Украины отказались подтверждать или опровергать удары по Белгороду, сообщает Nation News.

Атаки со стороны Украины связаны с российской спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями является денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация. Приоритетом российских войск является избежание жертв среди мирного населения и атаки по военной инфраструктуре и вооружению ВСУ и нацбатов, отмечал президент России.

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В Белгородской области произошли взрывы в селах Никольское и Ясные зори. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Выехал на место — в район сел Никольское и Ясные Зори и осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Там была нарушена линия электропередач, которая в настоящее время восстановлена», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, в Ясных Зорях спокойная обстановка, от хлопка повредилось одно окно в жилом доме. Гладков сообщил, что поручил главе сельсовета помочь с восстановлением и в ближайшее время вопрос решится. В результате взрывов никто не пострадал. Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе Белгорода, возгорание началось после авиаудара со стороны Украины. В результате происшествия пострадали двое рабочих, жертв не было. На место ЧП выехал временно исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны Александр Чуприян. В Минобороны Украины отказались подтверждать или опровергать удары по Белгороду, сообщает Nation News. Атаки со стороны Украины связаны с российской спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями является денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация. Приоритетом российских войск является избежание жертв среди мирного населения и атаки по военной инфраструктуре и вооружению ВСУ и нацбатов, отмечал президент России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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