В Белгородской области произошла серия взрывов

В Белгородской области произошли взрывы в селах Никольское и Ясные зори. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
«Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Выехал на место — в район сел Никольское и Ясные Зори и осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Там была нарушена линия электропередач, которая в настоящее время восстановлена», — написал Гладков в своем telegram-канале.
По его словам, в Ясных Зорях спокойная обстановка, от хлопка повредилось одно окно в жилом доме. Гладков сообщил, что поручил главе сельсовета помочь с восстановлением и в ближайшее время вопрос решится. В результате взрывов никто не пострадал.
Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе Белгорода, возгорание началось после авиаудара со стороны Украины. В результате происшествия пострадали двое рабочих, жертв не было. На место ЧП выехал временно исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны Александр Чуприян. В Минобороны Украины отказались подтверждать или опровергать удары по Белгороду, сообщает Nation News.
Атаки со стороны Украины связаны с российской спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями является денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация. Приоритетом российских войск является избежание жертв среди мирного населения и атаки по военной инфраструктуре и вооружению ВСУ и нацбатов, отмечал президент России.
В Белгородской области произошли взрывы в селах Никольское и Ясные зори. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Выехал на место — в район сел Никольское и Ясные Зори и осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Там была нарушена линия электропередач, которая в настоящее время восстановлена», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, в Ясных Зорях спокойная обстановка, от хлопка повредилось одно окно в жилом доме. Гладков сообщил, что поручил главе сельсовета помочь с восстановлением и в ближайшее время вопрос решится. В результате взрывов никто не пострадал. Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе Белгорода, возгорание началось после авиаудара со стороны Украины. В результате происшествия пострадали двое рабочих, жертв не было. На место ЧП выехал временно исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны Александр Чуприян. В Минобороны Украины отказались подтверждать или опровергать удары по Белгороду, сообщает Nation News. Атаки со стороны Украины связаны с российской спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями является денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация. Приоритетом российских войск является избежание жертв среди мирного населения и атаки по военной инфраструктуре и вооружению ВСУ и нацбатов, отмечал президент России.