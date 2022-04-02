Vanity Fair доказало участие США в создании COVID

02 апреля 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Власти США принимали участие в деятельности лаборатории в Уханьском институте вирусологии, сообщает Vanity Fair Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 США спонсировали исследования по созданию коронавируса в Ухане, но после начала пандемии уничтожили свидетельства своего участия. Об этом пишет американское издание Vanity Fair. «Расследование, основанное на более чем 100 000 просочившихся в сеть документов, показывает, что организация EcoHealth Alliance, спонсируемая властями США, причастна к созданию коронавируса. Программа подразумевала исследование коронавирусов, подобных SARS, у летучих мышей. На роль подрядчика по проекту выбрали малоизвестную некоммерческую организацию EcoHealth Alliance. При помощи нее на средства из федеральных грантов американского правительства финансировалась деятельность лаборатории в Уханьском институте вирусологии», — пишет Vanity Fair. По информации издания, после начала пандемии Минздрав США поручил удалить все данные о причастности EcoHealth Alliance к институту в Ухане. Однако спустя время в интернет попали слитые переписки Минздрава и Минобороны США, а также их подрядчиков. Vanity Fair напомнило, что после начала пандемии власти США активно обвиняли Китай в искусственном создании коронавируса, однако разведка США так и не смогла это доказать. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирусом заразилось более 490 млн человек. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США спонсировали исследования по созданию коронавируса в Ухане, но после начала пандемии уничтожили свидетельства своего участия. Об этом пишет американское издание Vanity Fair. «Расследование, основанное на более чем 100 000 просочившихся в сеть документов, показывает, что организация EcoHealth Alliance, спонсируемая властями США, причастна к созданию коронавируса. Программа подразумевала исследование коронавирусов, подобных SARS, у летучих мышей. На роль подрядчика по проекту выбрали малоизвестную некоммерческую организацию EcoHealth Alliance. При помощи нее на средства из федеральных грантов американского правительства финансировалась деятельность лаборатории в Уханьском институте вирусологии», — пишет Vanity Fair. По информации издания, после начала пандемии Минздрав США поручил удалить все данные о причастности EcoHealth Alliance к институту в Ухане. Однако спустя время в интернет попали слитые переписки Минздрава и Минобороны США, а также их подрядчиков. Vanity Fair напомнило, что после начала пандемии власти США активно обвиняли Китай в искусственном создании коронавируса, однако разведка США так и не смогла это доказать. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирусом заразилось более 490 млн человек.