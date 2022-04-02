Экс-боец «Айдара»*: ВСУ убивают украинцев, бегущих в Россию

Украинская армия не дает мирным жителям уехать в Россию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивают мирных жителей, которые пытаются эвакуироваться в Россию из города Рубежное в Луганской народной республике. Об этом рассказал бывший боец националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Денис Нурыга.

«Тещу моего друга из Рубежного расстреляли украинские войска. Вся колонна была расстреляна украинскими войсками, дабы не выпускать людей на территорию Российской Федерации», — сказал Нурыга в беседе с РИА «Новости».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента. По информации Минобороны РФ, украинские националисты удерживают в заложниках более 4,5 млн граждан, пишет RT.