Экс-боец «Айдара»*: ВСУ убивают украинцев, бегущих в Россию

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, беженцы, жители, пострадавшие, обстрел, гуманитарная катастрофа
Украинская армия не дает мирным жителям уехать в Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивают мирных жителей, которые пытаются эвакуироваться в Россию из города Рубежное в Луганской народной республике. Об этом рассказал бывший боец националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Денис Нурыга.

«Тещу моего друга из Рубежного расстреляли украинские войска. Вся колонна была расстреляна украинскими войсками, дабы не выпускать людей на территорию Российской Федерации», — сказал Нурыга в беседе с РИА «Новости».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента. По информации Минобороны РФ, украинские националисты удерживают в заложниках более 4,5 млн граждан, пишет RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивают мирных жителей, которые пытаются эвакуироваться в Россию из города Рубежное в Луганской народной республике. Об этом рассказал бывший боец националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Денис Нурыга. «Тещу моего друга из Рубежного расстреляли украинские войска. Вся колонна была расстреляна украинскими войсками, дабы не выпускать людей на территорию Российской Федерации», — сказал Нурыга в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента. По информации Минобороны РФ, украинские националисты удерживают в заложниках более 4,5 млн граждан, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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