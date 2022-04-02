Посол США в РФ призвал возобновить диалог по безопасности

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Переговоры России и США должны возобновится «на благо всего человечества», заявил Джон Салливан Фото:
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Переговоры России и НАТО

Россия и США должны возобновить диалог по безопасности и контролю за вооружением. Такое заявление сделал посол США в России Джон Салливан. Его слова опубликованы в официальном twitter-акаунте дипмиссии.

«Москва и Вашингтон должны продолжить обсуждать основные вопросы безопасности, в том числе оружие массового поражения. В нынешнем контексте, в условиях российской операции на Украине, начать диалог сложно, но я надеюсь, что переговоры возобновятся на благо всего человечества», — сказал Салливан.

Россия ранее выдвигала США предложения по мировым гарантиям безопасности. Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США проигнорировали основные требования России, пишет деловое издание «Взгляд». Президент России Владимир Путин отмечал, что все пункты договора по безопасности являются реально исполняемыми.

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Россия и США должны возобновить диалог по безопасности и контролю за вооружением. Такое заявление сделал посол США в России Джон Салливан. Его слова опубликованы в официальном twitter-акаунте дипмиссии. «Москва и Вашингтон должны продолжить обсуждать основные вопросы безопасности, в том числе оружие массового поражения. В нынешнем контексте, в условиях российской операции на Украине, начать диалог сложно, но я надеюсь, что переговоры возобновятся на благо всего человечества», — сказал Салливан. Россия ранее выдвигала США предложения по мировым гарантиям безопасности. Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США проигнорировали основные требования России, пишет деловое издание «Взгляд». Президент России Владимир Путин отмечал, что все пункты договора по безопасности являются реально исполняемыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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