Путин рассказал об ответе НАТО по гарантиям безопасности

Россия готовит ответ по гарантиям безопасности, который отправят в США и НАТО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
«Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим [его] в Вашингтон и Брюссель. И в наших предложениях, которые мы направили в НАТО и Вашингтон, нет ни одного пункта, который мы считаем неисполнимым. Ни одного», — заявил Путин, передает РИА «Новости».
Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. При этом Америка готова продолжить переговоры по безопасности с РФ, сообщил президент США Джо Байден. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности, цитирует RT официального представителя министерства Марию Захарову.
Россия готовит ответ по гарантиям безопасности, который отправят в США и НАТО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном. «Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим [его] в Вашингтон и Брюссель. И в наших предложениях, которые мы направили в НАТО и Вашингтон, нет ни одного пункта, который мы считаем неисполнимым. Ни одного», — заявил Путин, передает РИА «Новости». Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. При этом Америка готова продолжить переговоры по безопасности с РФ, сообщил президент США Джо Байден. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности, цитирует RT официального представителя министерства Марию Захарову.