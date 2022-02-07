Путин рассказал об ответе НАТО по гарантиям безопасности

08 февраля 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что РФ считает выполнимыми свои предложения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Россия готовит ответ по гарантиям безопасности, который отправят в США и НАТО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном. «Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим [его] в Вашингтон и Брюссель. И в наших предложениях, которые мы направили в НАТО и Вашингтон, нет ни одного пункта, который мы считаем неисполнимым. Ни одного», — заявил Путин, передает РИА «Новости». Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. При этом Америка готова продолжить переговоры по безопасности с РФ, сообщил президент США Джо Байден. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности, цитирует RT официального представителя министерства Марию Захарову. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия готовит ответ по гарантиям безопасности, который отправят в США и НАТО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном. «Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим [его] в Вашингтон и Брюссель. И в наших предложениях, которые мы направили в НАТО и Вашингтон, нет ни одного пункта, который мы считаем неисполнимым. Ни одного», — заявил Путин, передает РИА «Новости». Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. При этом Америка готова продолжить переговоры по безопасности с РФ, сообщил президент США Джо Байден. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности, цитирует RT официального представителя министерства Марию Захарову.