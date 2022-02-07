07 февраля 2022

Путин рассказал об ответе НАТО по гарантиям безопасности

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что РФ считает выполнимыми свои предложения Фото:
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Переговоры России и НАТО

Россия готовит ответ по гарантиям безопасности, который отправят в США и НАТО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим [его] в Вашингтон и Брюссель. И в наших предложениях, которые мы направили в НАТО и Вашингтон, нет ни одного пункта, который мы считаем неисполнимым. Ни одного», — заявил Путин, передает РИА «Новости».

Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. При этом Америка готова продолжить переговоры по безопасности с РФ, сообщил президент США Джо Байден. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности, цитирует RT официального представителя министерства Марию Захарову.

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Россия готовит ответ по гарантиям безопасности, который отправят в США и НАТО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном. «Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим [его] в Вашингтон и Брюссель. И в наших предложениях, которые мы направили в НАТО и Вашингтон, нет ни одного пункта, который мы считаем неисполнимым. Ни одного», — заявил Путин, передает РИА «Новости». Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. При этом Америка готова продолжить переговоры по безопасности с РФ, сообщил президент США Джо Байден. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности, цитирует RT официального представителя министерства Марию Захарову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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