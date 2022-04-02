Терапевт объяснила, почему могут долго заживать порезы и ссадины

02 апреля 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Существует несколько причин долгого заживления ссадин Фото: Александр Елизаров © URA.RU Самыми вероятными причинами долгого заживления порезов и ссадин являются анемия, сахарный диабет и атеросклероз сосудов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. «Если раны, порезы долго заживают, это может быть связано с анемией, сахарным диабетом, атеросклерозом сосудов, дифтириозом. Причин может быть масса. Все зависит от того, на каком месте долго заживают раны, но это наиболее вероятные причины. Сахарный диабет, поражения сосудов. Это частые причины», — сказала Татьяна Романенко. Также ссадины могут долго заживать из-за инфекций, отметила собеседница агентства. «Рана будет плохо заживать, если присоединяется инфицирование, если рана плохо обработана. Но инфекция садятся тогда, когда ослаблена иммунная система», — уточнила эксперт. Существует еще несколько факторов, которые способствуют заживлению ран, заявила терапевт. «Возраст. У детей раны заживают быстрее, чем у пожилых людей. У детей более активный обмен веществ и нет столько сопутствующих заболеваний. Масса тела. Чем толще люди, больше у них вес, естественно, тем хуже у них идут обменные процессы, снижается регенерация ткани и очень часто присоединяется инфекция. Кровообращение имеет значение. Если мы говорим про ноги или руки и у человека есть атеросклероз, то рана будет хуже заживать, то есть, нарушен приток крови. То же самое плохое заживление раны, если нарушен приток крови, и если нарушен отток, когда есть проблемы со стороны вен», — подчеркнула Татьяна Романенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самыми вероятными причинами долгого заживления порезов и ссадин являются анемия, сахарный диабет и атеросклероз сосудов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. «Если раны, порезы долго заживают, это может быть связано с анемией, сахарным диабетом, атеросклерозом сосудов, дифтириозом. Причин может быть масса. Все зависит от того, на каком месте долго заживают раны, но это наиболее вероятные причины. Сахарный диабет, поражения сосудов. Это частые причины», — сказала Татьяна Романенко. Также ссадины могут долго заживать из-за инфекций, отметила собеседница агентства. «Рана будет плохо заживать, если присоединяется инфицирование, если рана плохо обработана. Но инфекция садятся тогда, когда ослаблена иммунная система», — уточнила эксперт. Существует еще несколько факторов, которые способствуют заживлению ран, заявила терапевт. «Возраст. У детей раны заживают быстрее, чем у пожилых людей. У детей более активный обмен веществ и нет столько сопутствующих заболеваний. Масса тела. Чем толще люди, больше у них вес, естественно, тем хуже у них идут обменные процессы, снижается регенерация ткани и очень часто присоединяется инфекция. Кровообращение имеет значение. Если мы говорим про ноги или руки и у человека есть атеросклероз, то рана будет хуже заживать, то есть, нарушен приток крови. То же самое плохое заживление раны, если нарушен приток крови, и если нарушен отток, когда есть проблемы со стороны вен», — подчеркнула Татьяна Романенко.