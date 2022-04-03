Специалисты по ЖКХ назвали восемь способов снизить квартплату

03 апреля 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Снизить платежи за жилищно-коммунальные услуги можно, не только экономя воду или электричество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эксперты Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) назвали восемь способов снизить квартплату. Россияне могут снизить платежи за жилищно-коммунальные услуги, не только экономя воду или электричество. Привлечение жителей дома к уборке своего этажа и прилегающих лестниц — своей части общедомового имущества. Это позволило не только не повышать тариф на содержание, но даже немного его снизить, передает RG.RU.

Некоторые управляющие компании предлагают должникам выполнять работы в счет оплаты коммунальных платежей и погашения долгов. Виды работ могут быть разными, в зависимости от квалификации должника.

Компания может передать часть своих функций на аутсорсинг. Если нет полной загрузки, можно сократить сотрудников паспортного стола, бухгалтера, юриста.

Использовать новые технологии. «Вместо оплаты вывоза снега УК может установить снегоплавильную камеру. Неплохую экономию дает автоматическая система регулирования потребления тепла», — рассказали в АКОН.

Жители могут получать доход от того, что на здании размещена реклама. Это, конечно, более доходно, если дом расположен в центре города или другом популярном месте.

Общие помещения в доме можно сдавать в аренду, а полученные доходы направлять на содержание дома, снижая платежи для жителей. Доход от аренды при правильном оформлении документов может приносить даже парковка во дворе, где останавливаются клиенты соседнего магазина или офиса.

В холлах подъездов можно установить автоматы по продаже питьевой воды или снеков. За это тоже взимается плата в пользу жильцов, которую можно пустить на ремонт или коммунальные платежи.

Некоторые компании выдают каждому жителю пластиковую карту. Если предъявлять ее в «дружественных» магазинах, то за покупки начисляются баллы, которые можно пускать на оплату коммунальных платежей. В материалах к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы был предусмотрен рост тарифов на услуги ЖКХ на 15%. Годовая инфляция в России обновила свой рекорд пятилетней давности. Россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКУ, передает телеканал 360. Ранее депутат Госдумы назвал способ сэкономить на услугах ЖКХ. Он предложил экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели, уточняет Царьград. Как отметил в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, излишки можно продавать в общую сеть. Это предусмотрено законом о зеленом тарифе, который был принят в России 2 марта 2021 года. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Эксперты Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) назвали восемь способов снизить квартплату. Россияне могут снизить платежи за жилищно-коммунальные услуги, не только экономя воду или электричество. В материалах к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы был предусмотрен рост тарифов на услуги ЖКХ на 15%. Годовая инфляция в России обновила свой рекорд пятилетней давности. Россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКУ, передает телеканал 360. Ранее депутат Госдумы назвал способ сэкономить на услугах ЖКХ. Он предложил экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели, уточняет Царьград. Как отметил в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, излишки можно продавать в общую сеть. Это предусмотрено законом о зеленом тарифе, который был принят в России 2 марта 2021 года.