Жители Греции провели акцию в поддержку России

Жители Греции поддержали РФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Салониках прошла акция в поддержку России. Около 50 человек на мотоциклах и автомобилях начали марш с российскими флагами во время приезда в город премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Участники акции выкрикивали лозунги «Греция, Россия, православие» и «За мир с Россией». Демонстранты держали в руках греческие и российские флаги. Ожидается, что подобная акция пройдет и в Афинах.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Российские военнослужащие захватили оригиналы секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, свидетельствующие о том, что в марте 2022 года ВСУ планировали начать боевые действия в Донбассе. После начала спецоперации ряд стран, в том числе Греция, встали на сторону Украины.