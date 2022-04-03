Жители Греции провели акцию в поддержку России

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Санторини. Греция, флаг греции
Жители Греции поддержали РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Салониках прошла акция в поддержку России. Около 50 человек на мотоциклах и автомобилях начали марш с российскими флагами во время приезда в город премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Участники акции выкрикивали лозунги «Греция, Россия, православие» и «За мир с Россией». Демонстранты держали в руках греческие и российские флаги. Ожидается, что подобная акция пройдет и в Афинах.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Российские военнослужащие захватили оригиналы секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, свидетельствующие о том, что в марте 2022 года ВСУ планировали начать боевые действия в Донбассе. После начала спецоперации ряд стран, в том числе Греция, встали на сторону Украины.

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В Салониках прошла акция в поддержку России. Около 50 человек на мотоциклах и автомобилях начали марш с российскими флагами во время приезда в город премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Участники акции выкрикивали лозунги «Греция, Россия, православие» и «За мир с Россией». Демонстранты держали в руках греческие и российские флаги. Ожидается, что подобная акция пройдет и в Афинах. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Российские военнослужащие захватили оригиналы секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, свидетельствующие о том, что в марте 2022 года ВСУ планировали начать боевые действия в Донбассе. После начала спецоперации ряд стран, в том числе Греция, встали на сторону Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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