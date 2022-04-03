Шольц: Путин ощутит последствия новых санкций Запада

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Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, смех, портрет, путин владимир
Владимир Путин и поддерживающие его люди ощутят последствия санкций, считает Олаф Шольц Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент России Владимир Путин ощутит последствия от новых санкций Запада. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

«В кругу союзников мы примем в ближайшие дни новые меры. Президент Путин и поддерживающие его лица ощутят последствия», — передает ТАСС слова Шольца.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Сегодня в Евросоюзе объявили о подготовке нового пакета экономических санкций.

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Президент России Владимир Путин ощутит последствия от новых санкций Запада. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. «В кругу союзников мы примем в ближайшие дни новые меры. Президент Путин и поддерживающие его лица ощутят последствия», — передает ТАСС слова Шольца. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Сегодня в Евросоюзе объявили о подготовке нового пакета экономических санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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