Шольц: Путин ощутит последствия новых санкций Запада

Владимир Путин и поддерживающие его люди ощутят последствия санкций, считает Олаф Шольц Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент России Владимир Путин ощутит последствия от новых санкций Запада. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

«В кругу союзников мы примем в ближайшие дни новые меры. Президент Путин и поддерживающие его лица ощутят последствия», — передает ТАСС слова Шольца.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Сегодня в Евросоюзе объявили о подготовке нового пакета экономических санкций.