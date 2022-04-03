Евросоюз готовит новые санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Глава Европейского совета и глава МИД Германии анонсировали новые санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз подготавливает новые санкции против России. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Эту информацию также подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Дальнейшие санкции ЕС и поддержка [Украины] — в пути», — написал Шарль Мишель на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Период введения санкций он не уточнил. Бербок также не уточнила деталей новых санкций: «Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны».

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях. При этом в Госдуме уверены, что санкции Европы бьют, в первую очередь, по ей самой. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз подготавливает новые санкции против России. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Эту информацию также подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Дальнейшие санкции ЕС и поддержка [Украины] — в пути», — написал Шарль Мишель на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Период введения санкций он не уточнил. Бербок также не уточнила деталей новых санкций: «Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны». Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях. При этом в Госдуме уверены, что санкции Европы бьют, в первую очередь, по ей самой. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...