Евросоюз готовит новые санкции против России

03 апреля 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Глава Европейского совета и глава МИД Германии анонсировали новые санкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз подготавливает новые санкции против России. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Эту информацию также подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Дальнейшие санкции ЕС и поддержка [Украины] — в пути», — написал Шарль Мишель на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Период введения санкций он не уточнил. Бербок также не уточнила деталей новых санкций: «Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны». Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях. При этом в Госдуме уверены, что санкции Европы бьют, в первую очередь, по ей самой. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз подготавливает новые санкции против России. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Эту информацию также подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Дальнейшие санкции ЕС и поддержка [Украины] — в пути», — написал Шарль Мишель на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Период введения санкций он не уточнил. Бербок также не уточнила деталей новых санкций: «Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны». Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях. При этом в Госдуме уверены, что санкции Европы бьют, в первую очередь, по ей самой. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.