Евросоюз готовит новые санкции против России

Евросоюз подготавливает новые санкции против России. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Эту информацию также подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок.
«Дальнейшие санкции ЕС и поддержка [Украины] — в пути», — написал Шарль Мишель на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Период введения санкций он не уточнил. Бербок также не уточнила деталей новых санкций: «Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны».
Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях. При этом в Госдуме уверены, что санкции Европы бьют, в первую очередь, по ей самой. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
Евросоюз подготавливает новые санкции против России. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Эту информацию также подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Дальнейшие санкции ЕС и поддержка [Украины] — в пути», — написал Шарль Мишель на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Период введения санкций он не уточнил. Бербок также не уточнила деталей новых санкций: «Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны». Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях. При этом в Госдуме уверены, что санкции Европы бьют, в первую очередь, по ей самой. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.