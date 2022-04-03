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Ревизоры пришли с проверкой в челябинское минцифры

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, контрольно-счетная палата, подшивалов юрий, лошкин алексей, коллегия ксп, векшин анатолий
Проверка в министерстве связи начнется 4 апреля Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области 4 апреля начинает проверку в региональном министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития и подведомственных ему учреждениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверка результативности расходов областного бюджета на мероприятия госпрограммы Челябинской области „Развитие информационного общества в Челябинской области“ предусмотрена планом мероприятий на год. Программа контрольного мероприятия включает: проверку результативности внедрения цифровых платформ работы с данными, отечественного программного обеспечения; проверку использования средств на развитие инфраструктуры связи, поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий; проверку расходов на создание информационных систем», — рассказали в пресс-службе.

Итоги проверки будут переданы в правоохранительные органы. В КСП отметили, что «цифровая зрелость» отраслей экономики, социальной сферы и госуправления является наиболее значимым показателем национальной цели «Цифровая трансформация», определенной президентом РФ Владимиром Путиным.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области 4 апреля начинает проверку в региональном министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития и подведомственных ему учреждениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Проверка результативности расходов областного бюджета на мероприятия госпрограммы Челябинской области „Развитие информационного общества в Челябинской области“ предусмотрена планом мероприятий на год. Программа контрольного мероприятия включает: проверку результативности внедрения цифровых платформ работы с данными, отечественного программного обеспечения; проверку использования средств на развитие инфраструктуры связи, поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий; проверку расходов на создание информационных систем», — рассказали в пресс-службе. Итоги проверки будут переданы в правоохранительные органы. В КСП отметили, что «цифровая зрелость» отраслей экономики, социальной сферы и госуправления является наиболее значимым показателем национальной цели «Цифровая трансформация», определенной президентом РФ Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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