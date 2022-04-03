«Война с фейками»: Киев противоречит фактам о событиях в Буче

04 апреля 2022 в 02:43 Размер текста - 17 +

Украинские власти могли три дня готовить масштабную провокацию в Буче против России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине При создании информационного фейка о «массовых убийствах» в Буче его организаторы допустили множество ошибок, начиная с задержки его публикации. Об этом сообщается статье авторов telegram-канала «Война с фейками». Большие подозрения начал вызывать тот факт, что заявление о «зверствах» российских военных в Буче начало распространяться только спустя три дня после того, как они покинули город, заявляют авторы статьи. Отмечается, что это время могло быть использовано для подготовки масштабной провокации, ведь ранее украинская сторона подобные «факты» отрабатывала оперативно. В статье также говорится, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорюк опубликовал видео, на котором он радостно заявляет о «великой победе» и покинувших город российских солдатах. Примечательно, что он не сказал ни слова про «сотни жертв», о которых сообщили лишь через два дня. Не обошелся без внимания видеоролик украинского националиста по прозвищу Боцман, на котором можно услышать, как один солдат спросил, можно ли стрелять по «пацанам без синих повязок», на что получил в ответ одобрительное «А то!». В статье отмечается, что на всех телах, показанных на украинских «доказательствах», опознавательных знаков ВСУ в виде синей ленты нет, только российская белая повязка. Авторы статьи посчитали странным видео, показанное в эфире украинского телеканала, на котором украинские солдаты проверяли тела на наличие ловушки путем оттаскивания с помощью шнура на расстоянии от трех до пяти метров. Подчеркивается, что технически на минирование тела проверяют так, но проверка производится из-за укрытия и на большом расстоянии. Такое грубое нарушение техники безопасности свидетельствует о том, что ролик является постановкой, заключается в статье. Также противоречит украинским «фактам» заявления о «пыточной», которая якобы была устроена российскими военными в одном из зданий в Буче, заметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц. По его мнению, наличие российских знаков опознавания на телах пленных, найденных в этих помещениях, говорит о том, что затащили их туда бойцы теробороны Украины и пытали за «сотрудничество» с ВС РФ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При создании информационного фейка о «массовых убийствах» в Буче его организаторы допустили множество ошибок, начиная с задержки его публикации. Об этом сообщается статье авторов telegram-канала «Война с фейками». Большие подозрения начал вызывать тот факт, что заявление о «зверствах» российских военных в Буче начало распространяться только спустя три дня после того, как они покинули город, заявляют авторы статьи. Отмечается, что это время могло быть использовано для подготовки масштабной провокации, ведь ранее украинская сторона подобные «факты» отрабатывала оперативно. В статье также говорится, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорюк опубликовал видео, на котором он радостно заявляет о «великой победе» и покинувших город российских солдатах. Примечательно, что он не сказал ни слова про «сотни жертв», о которых сообщили лишь через два дня. Не обошелся без внимания видеоролик украинского националиста по прозвищу Боцман, на котором можно услышать, как один солдат спросил, можно ли стрелять по «пацанам без синих повязок», на что получил в ответ одобрительное «А то!». В статье отмечается, что на всех телах, показанных на украинских «доказательствах», опознавательных знаков ВСУ в виде синей ленты нет, только российская белая повязка. Авторы статьи посчитали странным видео, показанное в эфире украинского телеканала, на котором украинские солдаты проверяли тела на наличие ловушки путем оттаскивания с помощью шнура на расстоянии от трех до пяти метров. Подчеркивается, что технически на минирование тела проверяют так, но проверка производится из-за укрытия и на большом расстоянии. Такое грубое нарушение техники безопасности свидетельствует о том, что ролик является постановкой, заключается в статье. Также противоречит украинским «фактам» заявления о «пыточной», которая якобы была устроена российскими военными в одном из зданий в Буче, заметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц. По его мнению, наличие российских знаков опознавания на телах пленных, найденных в этих помещениях, говорит о том, что затащили их туда бойцы теробороны Украины и пытали за «сотрудничество» с ВС РФ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных.