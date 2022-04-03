Найденные в Буче тела имели российские опознавательные знаки

04 апреля 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

Местные жители Бучи, сотрудничавшие с ВС РФ, надевали опознавательные знаки — белые повязки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине На найденных телах в Буче, выдаваемых украинскими СМИ за «зверства» Вооруженных сил России, были найдены российские опознавательные знаки в виде белых повязок. Об этом сообщил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц. «Тела в Буче с белыми повязками — опознавательный знак россиян. ВСУ стреляли по людям, не разбирая, есть у них оружие или нет. Главное, что на них — белые повязки, а значит это — враг», — написал Александр Коц в своем telegram-канале, прикрепив фотографии с доказательствами. Журналист приводит видео, опубликованное украинским националистом по прозвищу Боцман, на котором можно услышать, как один из солдат ВСУ спрашивает разрешение на стрельбу по «пацанам без синих повязок», на что получает одобрение. «Во всех населенных пунктах, которые контролировала российская армия, местные на всякий случай вязали на рукава белые ленточки. В меняющейся обстановке они могли не успеть их снять. Их и расстреливали на улицах тербаты, и русская армия тут совсем не при чем», — добавил Александр Коц. Также военный корреспондент заметил, что за несколько дней до того, как обнаружили «жертвы оккупации», российские войска покинули Бучу в рамках перегруппировки. «ВСУ не сразу это осознали и еще почти трое суток накрывали город артиллерией, под которую вполне могли попасть и гражданские», — подчеркнул он. По его словам, когда Вооруженные силы Украины осознали, что в Буче нет российских солдат, они начали «охоту на ведьм», начав поиски тех, кто, по их мнению, сотрудничал с ВС России. Коц отмечает, что в городе находят сброшенные в колодцы тела со связанными руками, только их состояние свидетельствует о том, что их убийство произошло не позднее вчерашнего дня. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На найденных телах в Буче, выдаваемых украинскими СМИ за «зверства» Вооруженных сил России, были найдены российские опознавательные знаки в виде белых повязок. Об этом сообщил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц. «Тела в Буче с белыми повязками — опознавательный знак россиян. ВСУ стреляли по людям, не разбирая, есть у них оружие или нет. Главное, что на них — белые повязки, а значит это — враг», — написал Александр Коц в своем telegram-канале, прикрепив фотографии с доказательствами. Журналист приводит видео, опубликованное украинским националистом по прозвищу Боцман, на котором можно услышать, как один из солдат ВСУ спрашивает разрешение на стрельбу по «пацанам без синих повязок», на что получает одобрение. «Во всех населенных пунктах, которые контролировала российская армия, местные на всякий случай вязали на рукава белые ленточки. В меняющейся обстановке они могли не успеть их снять. Их и расстреливали на улицах тербаты, и русская армия тут совсем не при чем», — добавил Александр Коц. Также военный корреспондент заметил, что за несколько дней до того, как обнаружили «жертвы оккупации», российские войска покинули Бучу в рамках перегруппировки. «ВСУ не сразу это осознали и еще почти трое суток накрывали город артиллерией, под которую вполне могли попасть и гражданские», — подчеркнул он. По его словам, когда Вооруженные силы Украины осознали, что в Буче нет российских солдат, они начали «охоту на ведьм», начав поиски тех, кто, по их мнению, сотрудничал с ВС России. Коц отмечает, что в городе находят сброшенные в колодцы тела со связанными руками, только их состояние свидетельствует о том, что их убийство произошло не позднее вчерашнего дня. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ.