Минэку РФ предложили сделать исключение по запрету на банкротство

Собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям, нужно сделать исключение из полугодового моратория на банкротство. Такую инициативу предложили Министерству экономического развития России в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
АСВ направило в Минэкономразвития предложение исключить из моратория банкротов, чьи действия нанесли ущерб кредиторам финорганизаций, сообщили в пресс-службе госкорпорации, передают «Известия». От послабления нужно освободить не только застройщиков-должников, но и собственников и руководителей финансовых организаций, из-за которых у банков появились финансовые проблемы, считают в агентстве.
Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. С 1 апреля в России был введен мораторий на банкротство, который будет действовать полгода.
Собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям, нужно сделать исключение из полугодового моратория на банкротство. Такую инициативу предложили Министерству экономического развития России в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). АСВ направило в Минэкономразвития предложение исключить из моратория банкротов, чьи действия нанесли ущерб кредиторам финорганизаций, сообщили в пресс-службе госкорпорации, передают «Известия». От послабления нужно освободить не только застройщиков-должников, но и собственников и руководителей финансовых организаций, из-за которых у банков появились финансовые проблемы, считают в агентстве. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. С 1 апреля в России был введен мораторий на банкротство, который будет действовать полгода.