03 апреля 2022

Минэку РФ предложили сделать исключение по запрету на банкротство

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по банкротству, ИНТЕРФАКС. Екатеринбург, банкротство, неплатежеспособность
Для собственников и топ-менеджеров финорганизаций могут сделать исключение по мораторию на банкротство Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям, нужно сделать исключение из полугодового моратория на банкротство. Такую инициативу предложили Министерству экономического развития России в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

АСВ направило в Минэкономразвития предложение исключить из моратория банкротов, чьи действия нанесли ущерб кредиторам финорганизаций, сообщили в пресс-службе госкорпорации, передают «Известия». От послабления нужно освободить не только застройщиков-должников, но и собственников и руководителей финансовых организаций, из-за которых у банков появились финансовые проблемы, считают в агентстве.

Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. С 1 апреля в России был введен мораторий на банкротство, который будет действовать полгода.

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Собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям, нужно сделать исключение из полугодового моратория на банкротство. Такую инициативу предложили Министерству экономического развития России в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). АСВ направило в Минэкономразвития предложение исключить из моратория банкротов, чьи действия нанесли ущерб кредиторам финорганизаций, сообщили в пресс-службе госкорпорации, передают «Известия». От послабления нужно освободить не только застройщиков-должников, но и собственников и руководителей финансовых организаций, из-за которых у банков появились финансовые проблемы, считают в агентстве. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. С 1 апреля в России был введен мораторий на банкротство, который будет действовать полгода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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