03 апреля 2022
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31 марта 2022

Бастрыкин взял на наличный контроль дело о взрыве дома в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате произошедшего погибли двое подростков, еще трое были госпитализированы Фото:

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о взрыве дома в поселке Излучинск, в котором погибли двое подростков. Об этом URA.RU рассказали в СУ СКР по ХМАО.

«Председатель СК России поручил доложить о происшествии по факту гибели несовершеннолетних в ХМАО. 3 апреля 2022 года около 10 часов произошел хлопок и последующее возгорание жилого дома, расположенного в СОТ „Энергетик Севера“ городского поселения Излучинск Нижневартовского района ХМАО-Югры», — рассказали в управлении.

В результате последующего за взрывом пожара погибли двое 16-летних подростков, еще трое несовершеннолетних были доставлены в больницу. По версии СКР, причиной взрыва могли стать нарушения при использовали газового оборудования.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО двое подростков погибли при взрыве дома. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о взрыве дома в поселке Излучинск, в котором погибли двое подростков. Об этом URA.RU рассказали в СУ СКР по ХМАО. «Председатель СК России поручил доложить о происшествии по факту гибели несовершеннолетних в ХМАО. 3 апреля 2022 года около 10 часов произошел хлопок и последующее возгорание жилого дома, расположенного в СОТ „Энергетик Севера“ городского поселения Излучинск Нижневартовского района ХМАО-Югры», — рассказали в управлении. В результате последующего за взрывом пожара погибли двое 16-летних подростков, еще трое несовершеннолетних были доставлены в больницу. По версии СКР, причиной взрыва могли стать нарушения при использовали газового оборудования. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО двое подростков погибли при взрыве дома. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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