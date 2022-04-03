Бастрыкин взял на наличный контроль дело о взрыве дома в ХМАО

В результате произошедшего погибли двое подростков, еще трое были госпитализированы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о взрыве дома в поселке Излучинск, в котором погибли двое подростков. Об этом URA.RU рассказали в СУ СКР по ХМАО.

«Председатель СК России поручил доложить о происшествии по факту гибели несовершеннолетних в ХМАО. 3 апреля 2022 года около 10 часов произошел хлопок и последующее возгорание жилого дома, расположенного в СОТ „Энергетик Севера“ городского поселения Излучинск Нижневартовского района ХМАО-Югры», — рассказали в управлении.

В результате последующего за взрывом пожара погибли двое 16-летних подростков, еще трое несовершеннолетних были доставлены в больницу. По версии СКР, причиной взрыва могли стать нарушения при использовали газового оборудования.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО двое подростков погибли при взрыве дома. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».