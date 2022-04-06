В России начали менять закон о персональных данных

В России предложили изменения в закон для защиты персональных данных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госдуму внесли проект об изменениях федерального закона «О персональных данных». Пояснительная записка к документу есть в распоряжении URA.RU. Согласно новым правилам, на обработку биометрии несовершеннолетних введут ограничения. Кроме того, властям РФ разрешат вмешиваться в вопросы, связанные с обработкой данных россиян за рубежом.

Операторов связи обяжут разъяснять клиентам юридические последствия отказа предоставления персональных данных для обработки. Для предотвращения «утечек» операторов обяжут уведомлять уполномоченный орган о таких инцидентах и обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, которые повлекли передачу данных. Также проект закона предполагает введение ограничения на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних.

Авторы изменений предлагают изменить закон о регистрации недвижимости, по которым персональную информацию физического лица в ЕГРН могут предоставить третьим лицам только при наличии в реестре записи о возможности предоставления данных. В случае одобрения изменений также нотариусы смогут по письменному заявлению заинтересованного лица запрашивать в ЕГРН информацию о персональных данных правообладателя недвижимости.

В законопроекте уточняется понятие «трансграничная передача», которое предполагает передачу данных оператором через государственную границу РФ органу власти, физическому или юридическому лицу иностранного государства. Также трансграничную передачу персональных данных могут запретить или ограничить для защиты конституционного строя РФ, прав и интересов граждан. То есть, допускается вмешательство уполномоченных органов власти РФ в вопросы, связанные с обработкой данных россиян в других странах.

На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщал о подготовке законопроекта, предполагающего ужесточение требований к операторам по обработке персональных данных, передает РАПСИ. По его словам, Скандал с утечкой базы «Яндекс.Еды» показал незащищенность данных россиян. Ранее в Госдуме одобрили в первом чтении законопроект о разрешении прокуратуре доступа к персональным данным россиян не только для надзора, но и для сбора статистики. Предполагается, что инициатива поможет лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антиконституционного закона.

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