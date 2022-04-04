Войска ДНР вышли к поселку Нью-Йорк

Подразделения ДНР продвинулись в направлении Торецка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Донбасском фронте подразделения Донецкой народной республики продвинулись вперед, освободив поселок Новобазмутовка. Об этом было заявлено в ходе брифинга Минобороны РФ. Северо-восточнее Новобахмутовки находится поселок Нью-Йорк.

«Группировка… развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка», — уточнили в Минобороны. Там добавили, что в ходе боя была уничтожена рота 25-й бригады ВДВ ВСУ.

Наступление сил ДНР ведется в рамках спецоперации, начатой Россией на Украине 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация страны. На данный момент освобождена основная часть ЛНР. Ведутся бои за Мариуполь. Российские войска серьезно продвинулись на юге Украины, освободив большую часть Запорожской области и всю Херсонскую.