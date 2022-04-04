Войска ДНР вышли к поселку Нью-Йорк

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Прощание с Владимиром Жогой ДНР. Донецк, днр, донецк, траур, траурная церемония, прощание
Подразделения ДНР продвинулись в направлении Торецка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Донбасском фронте подразделения Донецкой народной республики продвинулись вперед, освободив поселок Новобазмутовка. Об этом было заявлено в ходе брифинга Минобороны РФ. Северо-восточнее Новобахмутовки находится поселок Нью-Йорк.

«Группировка… развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка», — уточнили в Минобороны. Там добавили, что в ходе боя была уничтожена рота 25-й бригады ВДВ ВСУ.

Наступление сил ДНР ведется в рамках спецоперации, начатой Россией на Украине 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация страны. На данный момент освобождена основная часть ЛНР. Ведутся бои за Мариуполь. Российские войска серьезно продвинулись на юге Украины, освободив большую часть Запорожской области и всю Херсонскую.

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На Донбасском фронте подразделения Донецкой народной республики продвинулись вперед, освободив поселок Новобазмутовка. Об этом было заявлено в ходе брифинга Минобороны РФ. Северо-восточнее Новобахмутовки находится поселок Нью-Йорк. «Группировка… развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка», — уточнили в Минобороны. Там добавили, что в ходе боя была уничтожена рота 25-й бригады ВДВ ВСУ. Наступление сил ДНР ведется в рамках спецоперации, начатой Россией на Украине 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация страны. На данный момент освобождена основная часть ЛНР. Ведутся бои за Мариуполь. Российские войска серьезно продвинулись на юге Украины, освободив большую часть Запорожской области и всю Херсонскую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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