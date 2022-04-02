02 апреля 2022
01 апреля 2022

В курганских школах начали закрывать детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школа, школьники, ученики, уроки
В Шадринске учеников школы закрывают после начала уроков Фото:

В Шадринске (Курганская область) учеников начали закрывать в здании школы во время обучения. Об этом взволнованные родители учеников школы №10 написали в соцсети «ВКонтакте».

«Родители, какие еще школы закрывают после того, как дети зашли? С чем это связано, кто, что слышал? В 10 школе с понедельника обещают», — написал анонимный автор в группе «Шадринск Подслушано».

В комментариях шадринцы пишут, что ряд школ и детские сады давно практикуют эту меру безопасности. Некоторые горожане возмущены, что детям нельзя «выйти во двор подышать свежим воздухом», беспокоятся за пожарную безопасность и эвакуацию детей при необходимости.

В администрации Шадринска подтвердили введение такой меры. «В целях обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса после прибытия в здание всех воспитанников и работников входные двери будут закрываться. Ранее до родителей доводилась эта информация от педагогов и воспитателей», — сообщили в мэрии.

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В Шадринске (Курганская область) учеников начали закрывать в здании школы во время обучения. Об этом взволнованные родители учеников школы №10 написали в соцсети «ВКонтакте». «Родители, какие еще школы закрывают после того, как дети зашли? С чем это связано, кто, что слышал? В 10 школе с понедельника обещают», — написал анонимный автор в группе «Шадринск Подслушано». В комментариях шадринцы пишут, что ряд школ и детские сады давно практикуют эту меру безопасности. Некоторые горожане возмущены, что детям нельзя «выйти во двор подышать свежим воздухом», беспокоятся за пожарную безопасность и эвакуацию детей при необходимости. В администрации Шадринска подтвердили введение такой меры. «В целях обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса после прибытия в здание всех воспитанников и работников входные двери будут закрываться. Ранее до родителей доводилась эта информация от педагогов и воспитателей», — сообщили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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