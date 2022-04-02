В курганских школах начали закрывать детей

В Шадринске учеников школы закрывают после начала уроков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) учеников начали закрывать в здании школы во время обучения. Об этом взволнованные родители учеников школы №10 написали в соцсети «ВКонтакте».

«Родители, какие еще школы закрывают после того, как дети зашли? С чем это связано, кто, что слышал? В 10 школе с понедельника обещают», — написал анонимный автор в группе «Шадринск Подслушано».

В комментариях шадринцы пишут, что ряд школ и детские сады давно практикуют эту меру безопасности. Некоторые горожане возмущены, что детям нельзя «выйти во двор подышать свежим воздухом», беспокоятся за пожарную безопасность и эвакуацию детей при необходимости.

В администрации Шадринска подтвердили введение такой меры. «В целях обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса после прибытия в здание всех воспитанников и работников входные двери будут закрываться. Ранее до родителей доводилась эта информация от педагогов и воспитателей», — сообщили в мэрии.