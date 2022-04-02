В ЯНАО колония подала в суд, чтобы не платить налоги

Исправительная колония просит списать имеющиеся уплаченные налоги на сумму почти 2 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В поселке Харп (ЯНАО) исправительная колония №3 подала в суд на ФНС, чтобы не платить налоги на сумму около 700 тысяч рублей. Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, заявление было подано 1 декабря 2021 года, а судебное заседание первой инстанции назначено на 5 апреля 2022.

«Судья Арбитражного суда ЯНАО Н.М. Садретинова, ознакомившись с заявлением ФКУ ИК №3 ФСИН по ЯНАО к межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу о признании невозможной к взысканию налоговым органом задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам в общей сумме 734 296 руб. 84 коп.», — говориться в опубликованном документе о назначении судебного дела.

Помимо этого исправительная колония просит суд списать имеющиеся излишне уплаченные в бюджет налоги в сумме почти 2 млн рублей. Также ФНС должен будет предоставить письменные возражения по каждой позиции долга ИК №3 с описанием всех примененных мер взыскания.

Агентство обратилось за комментарием в ФКУ ИК №3 ФСИН по ЯНАО и в управление ФНС по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что Исправительная колония №3 в поселке Харп (ЯНАО) ищет психолога через социальные сети. ФКУ ИК №3 ФСИН по ЯНАО ищет специалиста с опытом работы и высшим психологическим образованием.