Похитив и избив бывшую жену, преступник заставил ее вернуться к нему (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чтобы вернуть свою бывшую возлюбленную, иностранец похитил ее и избил, а также ударил тюменского участкового, пытавшегося ему помешать. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Гражданин соседнего государства пытался наладить свою семейную жизнь и вернуть бывшую жену. Узнав о том, что возлюбленная намерена снова выйти замуж, ревнивец колотил в двери ее квартиры. Женщина вызвала полицию. На глазах прибывшего участкового мужчина затолкал экс-возлюбленную в машину. Полицейский пытался вмешаться, но преступник ударил его ногой и уехал», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Мужчина вывез девушку на базу отдыха «Пруд Лесной», избил ее, и заставил отказаться от замужества и вернуться к нему. Затем он привез женщину домой и предупредил, чтобы она не обращалась в полицию. В противном случае грозил показать ее интимные фото жениху. Жертва согласилась и даже пыталась выкупить компромат.

По итогу в отношении мужчины завели уголовное дело по двум статьям: за похищение человека и нападение на полицейского. Ему назначили наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы. Их мужчина проведет в колонии строго режима.

Ранее URA.RU писало, что в Перми мужчина похитил свою беременную бывшую возлюбленную. Пермяк несколько часов избивал девушку сковородкой и шнуром от телевизора.