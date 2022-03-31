Пермяк избивал похищенную беременную подругу сковородой и шнуром

Похитителю беременной пермячки грозит от 5 до 12 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми, похитивший беременную экс-подругу, почти три часа избивал ее сковородкой и шнуром от телевизора. Женщине удалось сбежать от похитителя, когда он вывел ее на улицу, чтобы пойти в магазин за пивом.

«Пара рассталась месяц назад. Около 11:30 экс-бойфренд, поджидавший женщину около больницы, затолкал ее в машину и увез в квартиру в ЖК „Арсенал“. Около трех часов бывший возлюбленный избивал будущую мать своего малыша. В ход шла сковородка, шнур от телевизора, кулаки», — пишет подробности инцидента «В курсе.ру».

Когда мужчина отошел в туалет, его жертва успела отправить своей бывшей свекрови сообщение с просьбой о помощи, указав адрес. Бывшая свекровь вызвала полицию. Похититель решил пойти в магазин за пивом. Подругу он взял с собой. Выйдя на улицу, женщина заметила наряд полиции и бросилась к полицейским. Тем же вечером оперативная группа задержала подозреваемого в похищении мужчину в баре на Парковом.

Ранее URA.RU писало, что в Перми по подозрению в похищении беременной женщины арестован 35-летний мужчина. Бывший сожитель выследил ее 14 марта и насильно увез в квартиру, где удерживал несколько часов, сообщали в СУ СК РФ по Пермскому краю.