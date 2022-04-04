Ученый Чумаков объяснил, почему маски перестали защищать от COVID

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медицинская маска, медперсонал, врач, медики
Маски не могут защитить от COVID-19 из-за высокой заразности «Омикрона» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Маски перестали удерживать COVID-19 из-за высокой заразности штамма «Омикрон», поэтому их ношение стало малоэффективным. Вирус в России сейчас сдерживается за счет сильного коллективного иммунитета. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Сейчас масочный режим уже фактически себя исчерпал, потому что циркулирующий вирус очень заразный, то есть он очень быстро распространяется, и средства индивидуальной защиты его уже навряд ли могут удержать. Удерживает в основном коллективный иммунитет. Люди стали невосприимчивы к вирусу, поэтому маски уже не имеют особого значения», — объяснил Петр Чумаков.

Вирусолог добавил, что наработанный коллективный иммунитет должен помочь и в сдерживании распространения вируса. «Россияне в массе своей переболели либо бессимптомно за счет „Омикрона“, либо в результате заболевания, поэтому коллективный иммунитет у нас сегодня довольно высокий, что позволяет надеяться, что в ближайшие пару месяцев вряд ли у нас будет какая-то серьезная вспышка. Возможно, месяца через два будет небольшой подъем заболеваемости, но достаточно мягким штаммом. Вряд ли появится какая-то болезнетворная мутация, потому что общая тенденция при эволюции этих вирусов идет на ослабление болезнетворности», — подчеркнул Чумаков.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России растет доля «стелс-омикрона», то есть сублинии штамма ВА.2, и она присутствует практически во всех регионах страны. Однако подъема заболеваемости не ожидается из-за высокой иммунизации населения страны.

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Маски перестали удерживать COVID-19 из-за высокой заразности штамма «Омикрон», поэтому их ношение стало малоэффективным. Вирус в России сейчас сдерживается за счет сильного коллективного иммунитета. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Сейчас масочный режим уже фактически себя исчерпал, потому что циркулирующий вирус очень заразный, то есть он очень быстро распространяется, и средства индивидуальной защиты его уже навряд ли могут удержать. Удерживает в основном коллективный иммунитет. Люди стали невосприимчивы к вирусу, поэтому маски уже не имеют особого значения», — объяснил Петр Чумаков. Вирусолог добавил, что наработанный коллективный иммунитет должен помочь и в сдерживании распространения вируса. «Россияне в массе своей переболели либо бессимптомно за счет „Омикрона“, либо в результате заболевания, поэтому коллективный иммунитет у нас сегодня довольно высокий, что позволяет надеяться, что в ближайшие пару месяцев вряд ли у нас будет какая-то серьезная вспышка. Возможно, месяца через два будет небольшой подъем заболеваемости, но достаточно мягким штаммом. Вряд ли появится какая-то болезнетворная мутация, потому что общая тенденция при эволюции этих вирусов идет на ослабление болезнетворности», — подчеркнул Чумаков. Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России растет доля «стелс-омикрона», то есть сублинии штамма ВА.2, и она присутствует практически во всех регионах страны. Однако подъема заболеваемости не ожидается из-за высокой иммунизации населения страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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