Ученый Чумаков объяснил, почему маски перестали защищать от COVID

Маски не могут защитить от COVID-19 из-за высокой заразности «Омикрона» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Маски перестали удерживать COVID-19 из-за высокой заразности штамма «Омикрон», поэтому их ношение стало малоэффективным. Вирус в России сейчас сдерживается за счет сильного коллективного иммунитета. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Сейчас масочный режим уже фактически себя исчерпал, потому что циркулирующий вирус очень заразный, то есть он очень быстро распространяется, и средства индивидуальной защиты его уже навряд ли могут удержать. Удерживает в основном коллективный иммунитет. Люди стали невосприимчивы к вирусу, поэтому маски уже не имеют особого значения», — объяснил Петр Чумаков.

Вирусолог добавил, что наработанный коллективный иммунитет должен помочь и в сдерживании распространения вируса. «Россияне в массе своей переболели либо бессимптомно за счет „Омикрона“, либо в результате заболевания, поэтому коллективный иммунитет у нас сегодня довольно высокий, что позволяет надеяться, что в ближайшие пару месяцев вряд ли у нас будет какая-то серьезная вспышка. Возможно, месяца через два будет небольшой подъем заболеваемости, но достаточно мягким штаммом. Вряд ли появится какая-то болезнетворная мутация, потому что общая тенденция при эволюции этих вирусов идет на ослабление болезнетворности», — подчеркнул Чумаков.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России растет доля «стелс-омикрона», то есть сублинии штамма ВА.2, и она присутствует практически во всех регионах страны. Однако подъема заболеваемости не ожидается из-за высокой иммунизации населения страны.

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