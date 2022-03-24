В Роспотребнадзоре оценили возможность новой волны COVID-19

Вирусолог Хафизов считает, что большая часть россиян иммунизирована Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Доля «стелс-омикрона» в России растет, он есть уже практически во всех регионах страны. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Однако, по словам специалиста, резкого подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается.

«В РФ доля BA.2 („стелс-омикрона“ — прим. URA.RU) также стабильно растет и в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев „омикрона“, присутствуя практически во всех регионах страны», — приводит слова Хафизова РИА «Новости». В то же время вирусолог отметил, что резкого подъема заболеваемости коронавирусом в России не ожидается, так как очень большая доля населения уже иммунизирована — с помощью вакцинации или перенесенной ранее болезни.

Ранее член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков предрек скорое окончание пандемии коронавируса. По его словам, по миру пройдет серия «остаточных» волн COVID-19, каждая из которых будет ослаблять вирус, превращая его в сезонное заболевание. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что на планете сформировался популяционный иммунитет. Однако британские и итальянские ученые спрогнозировали появление нового заразного штамма COVID-19, передает телеканал 360.

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