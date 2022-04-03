Галустян займется элитной концертной площадкой Екатеринбурга

Михаил Галустян будет участвовать в рекламных кампаниях Teatro Veneziano и «Пассажа» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участвовать в делах самой дорогой концертной площадки Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж» в Екатеринбурге и продвигать ее в социальных сетях будет актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки». Об этом URA.RU рассказал президент компании Табриз Шахиди.

«Да, очевидно, что кроме участия Михаила Галустяна в рекламных кампаниях театра и в целом „Покровского Пассажа“, актер и продюсер будет информационно поддерживать все активности в своих соцсетях, тем самым поддерживая бренды на федеральном уровне», — рассказал Табриз Шахиди. Он также подчеркнул, что Галустян будет принимать участие в корпоративных и частных мероприятиях на особых для площадки и клиентов из Екатеринбурга условиях.

Также глава компании «Империя музыки» сообщил, что в ближайшей перспективе будут объявлены новые даты перенесенных ранее публичных событий. «В течение мая 2022 года расскажем общественности о новых концертах и большом громком летнем событии», — поделился планами продюсер. Помимо этого, Шахиди обратил внимание, что никаких реконструкций самого театра не предполагается, но есть планы, которые пока держатся в секрете.