03 апреля 2022
02 апреля 2022

Галустян займется элитной концертной площадкой Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по премьере фильма
Михаил Галустян будет участвовать в рекламных кампаниях Teatro Veneziano и «Пассажа» Фото:

Участвовать в делах самой дорогой концертной площадки Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж» в Екатеринбурге и продвигать ее в социальных сетях будет актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки». Об этом URA.RU рассказал президент компании Табриз Шахиди.

«Да, очевидно, что кроме участия Михаила Галустяна в рекламных кампаниях театра и в целом „Покровского Пассажа“, актер и продюсер будет информационно поддерживать все активности в своих соцсетях, тем самым поддерживая бренды на федеральном уровне», — рассказал Табриз Шахиди. Он также подчеркнул, что Галустян будет принимать участие в корпоративных и частных мероприятиях на особых для площадки и клиентов из Екатеринбурга условиях.

Также глава компании «Империя музыки» сообщил, что в ближайшей перспективе будут объявлены новые даты перенесенных ранее публичных событий. «В течение мая 2022 года расскажем общественности о новых концертах и большом громком летнем событии», — поделился планами продюсер. Помимо этого, Шахиди обратил внимание, что никаких реконструкций самого театра не предполагается, но есть планы, которые пока держатся в секрете.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Участвовать в делах самой дорогой концертной площадки Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж» в Екатеринбурге и продвигать ее в социальных сетях будет актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки». Об этом URA.RU рассказал президент компании Табриз Шахиди. «Да, очевидно, что кроме участия Михаила Галустяна в рекламных кампаниях театра и в целом „Покровского Пассажа“, актер и продюсер будет информационно поддерживать все активности в своих соцсетях, тем самым поддерживая бренды на федеральном уровне», — рассказал Табриз Шахиди. Он также подчеркнул, что Галустян будет принимать участие в корпоративных и частных мероприятиях на особых для площадки и клиентов из Екатеринбурга условиях. Также глава компании «Империя музыки» сообщил, что в ближайшей перспективе будут объявлены новые даты перенесенных ранее публичных событий. «В течение мая 2022 года расскажем общественности о новых концертах и большом громком летнем событии», — поделился планами продюсер. Помимо этого, Шахиди обратил внимание, что никаких реконструкций самого театра не предполагается, но есть планы, которые пока держатся в секрете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...