Путин указал главе европейской страны на необходимость сплотиться

Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на президентских выборах в Сербии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму действующему президенту Сербии Александру Вучичу по случаю его победы на президентских выборах. Он намекнул главе европейской страны на необходимость сплотиться.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства [Сербии] будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнерства, существующих между нашими странами [Россией и Сербией]. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов России и Сербии», — текст поздравительной телеграммы от Путина в адрес Вучича появился на официальном сайте президента РФ.

По словам российского лидера, итоги голосования подтвердили, что глава Сербии пользуется беспрецедентной поддержкой граждан. Ранее сообщалось, что Вучич победил в первом туре президентских выборов в Сербии. Его результат, по официальным данным РИК, составил 59,55%.

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