Союзник России победил на президентских выборах в Европе

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, подсчет бюллетеней, подсчет голосов, избирателный участок, выборы 2021
Результат составил  59,55% Фото:

Союзник России, действующий президент Сербии Александар Вучич победил в первом туре президентских выборов в Сербии. Его результат составил 59,55%. Это официальные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии, опубликованные на основании подсчета более 90% голосов.

«Согласно данным РИК, после подсчета 90,71% бюллетеней Вучич (коалиция „Вместе можем все“) побеждает с результатом 59,55%, на втором месте идет экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош (коалиция „Объединенные для победы Сербии“) с результатом 17,53%, на третьем месте Милош Йованович с результатом 5,82%», — приводит данные ТАСС со ссылкой на РИК Сербии.

Ранее Александр Вучич лично сообщил о своей победе на президентских выборах в Сербии. Также он заявил о намерении продолжать проводить политику военного нейтралитета, отказавшись вступать в военные союзы. Он заявил, что Сербия и дальше будет стремиться вступить в Евросоюз, если получится сохранить хорошие отношения с Москвой и Пекином.

Сербский президент подчеркнул, что будет сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией. Ранее он дал гарантию, что в Сербии никогда не исключат Достоевского из школьной программы и Чайковского из оперы.

Сербия неоднократно выражала поддержку России. Ранее Вучич отказался вводить санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Сербский президент Александр Вучич считает, что лучше всех знает президента России Владимира Путина.

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Союзник России, действующий президент Сербии Александар Вучич победил в первом туре президентских выборов в Сербии. Его результат составил 59,55%. Это официальные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии, опубликованные на основании подсчета более 90% голосов. «Согласно данным РИК, после подсчета 90,71% бюллетеней Вучич (коалиция „Вместе можем все“) побеждает с результатом 59,55%, на втором месте идет экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош (коалиция „Объединенные для победы Сербии“) с результатом 17,53%, на третьем месте Милош Йованович с результатом 5,82%», — приводит данные ТАСС со ссылкой на РИК Сербии. Ранее Александр Вучич лично сообщил о своей победе на президентских выборах в Сербии. Также он заявил о намерении продолжать проводить политику военного нейтралитета, отказавшись вступать в военные союзы. Он заявил, что Сербия и дальше будет стремиться вступить в Евросоюз, если получится сохранить хорошие отношения с Москвой и Пекином. Сербский президент подчеркнул, что будет сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией. Ранее он дал гарантию, что в Сербии никогда не исключат Достоевского из школьной программы и Чайковского из оперы. Сербия неоднократно выражала поддержку России. Ранее Вучич отказался вводить санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Сербский президент Александр Вучич считает, что лучше всех знает президента России Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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