01 апреля 2022

В пермском городе за власть поборются энергетик и завхоз

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Вице-губернатор Анатолий Векшин на встрече с редакторами муниципальных газет и главами муниципалитетов. Челябинск, чиновник, портфель
Больше всего шансов на победу у энергетика Фото:

На участие в конкурсе по отбору главы Горнозаводска в Пермском крае заявилось всего два кандидата. Это главный энергетик ООО «Прикамская гипсовая компания» Вадим Лумпов и начальник отдела материально-технического снабжения МУП «Гортеплоэнерго» из соседнего Чусового Рафаил Шайхутдинов, сообщил URA.RU источник в администрации Горнозаводска.

«Сегодня 4 апреля завершился срок подачи документов на участие в конкурсе по отбору главы Горнозаводска поступило два заявления. Конкурс состоится ориентировочно 21 апреля», — сообщил он.

По словам источника, наиболее вероятный кандидат — это Вадим Лумпов. Шайхутдинов так или иначе представляет соседний Чусовой. Местные жители опасаются, что Горнозаводск могут объединить с Чусовым, и поэтому вероятность избрания мэром выходца из этого города минимальна.

Занимавший пост главы Горнозаводского округа Александр Афанасьев уволился в конце 2021 года из-за конфликта с краевыми властями. Он планировал сохранить влияние в территории, но связанных с ним кандидатов в списке претендентов не оказалось.

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На участие в конкурсе по отбору главы Горнозаводска в Пермском крае заявилось всего два кандидата. Это главный энергетик ООО «Прикамская гипсовая компания» Вадим Лумпов и начальник отдела материально-технического снабжения МУП «Гортеплоэнерго» из соседнего Чусового Рафаил Шайхутдинов, сообщил URA.RU источник в администрации Горнозаводска. «Сегодня 4 апреля завершился срок подачи документов на участие в конкурсе по отбору главы Горнозаводска поступило два заявления. Конкурс состоится ориентировочно 21 апреля», — сообщил он. По словам источника, наиболее вероятный кандидат — это Вадим Лумпов. Шайхутдинов так или иначе представляет соседний Чусовой. Местные жители опасаются, что Горнозаводск могут объединить с Чусовым, и поэтому вероятность избрания мэром выходца из этого города минимальна. Занимавший пост главы Горнозаводского округа Александр Афанасьев уволился в конце 2021 года из-за конфликта с краевыми властями. Он планировал сохранить влияние в территории, но связанных с ним кандидатов в списке претендентов не оказалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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