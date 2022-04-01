В пермском городе за власть поборются энергетик и завхоз

На участие в конкурсе по отбору главы Горнозаводска в Пермском крае заявилось всего два кандидата. Это главный энергетик ООО «Прикамская гипсовая компания» Вадим Лумпов и начальник отдела материально-технического снабжения МУП «Гортеплоэнерго» из соседнего Чусового Рафаил Шайхутдинов, сообщил URA.RU источник в администрации Горнозаводска.
«Сегодня 4 апреля завершился срок подачи документов на участие в конкурсе по отбору главы Горнозаводска поступило два заявления. Конкурс состоится ориентировочно 21 апреля», — сообщил он.
По словам источника, наиболее вероятный кандидат — это Вадим Лумпов. Шайхутдинов так или иначе представляет соседний Чусовой. Местные жители опасаются, что Горнозаводск могут объединить с Чусовым, и поэтому вероятность избрания мэром выходца из этого города минимальна.
Занимавший пост главы Горнозаводского округа Александр Афанасьев уволился в конце 2021 года из-за конфликта с краевыми властями. Он планировал сохранить влияние в территории, но связанных с ним кандидатов в списке претендентов не оказалось.
На участие в конкурсе по отбору главы Горнозаводска в Пермском крае заявилось всего два кандидата. Это главный энергетик ООО «Прикамская гипсовая компания» Вадим Лумпов и начальник отдела материально-технического снабжения МУП «Гортеплоэнерго» из соседнего Чусового Рафаил Шайхутдинов, сообщил URA.RU источник в администрации Горнозаводска. «Сегодня 4 апреля завершился срок подачи документов на участие в конкурсе по отбору главы Горнозаводска поступило два заявления. Конкурс состоится ориентировочно 21 апреля», — сообщил он. По словам источника, наиболее вероятный кандидат — это Вадим Лумпов. Шайхутдинов так или иначе представляет соседний Чусовой. Местные жители опасаются, что Горнозаводск могут объединить с Чусовым, и поэтому вероятность избрания мэром выходца из этого города минимальна. Занимавший пост главы Горнозаводского округа Александр Афанасьев уволился в конце 2021 года из-за конфликта с краевыми властями. Он планировал сохранить влияние в территории, но связанных с ним кандидатов в списке претендентов не оказалось.