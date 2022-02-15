В пермском городе после ухода мэра обострилась борьба за власть

Победителя ждет конфликт с администрацией губернатора

16 февраля 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Конкурс по отбору главы Горнозаводска состоится в апреле Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Горнозаводском округе (Пермский край), глава которого Александр Афанасьев спонтанно оставил должность в конце 2021 года из-за претензий краевых властей, начинается новый конкурс по отбору руководителя. Источники URA.RU в политэлитах называют четыре фамилии, которые могут появиться в списке претендентов. Жители округа, тем временем, надеются, что победит в конкурсе сильный мэр, который отстоит самостоятельность округа в муниципальной реформе и не допустит присоединения к соседнему Чусовому. Официально конкурс по отбору нового главы еще не объявлен. Ожидается, что это будет сделано в конце февраля. Прием заявок стартует с 4 марта, рассказывает источник URA.RU в округе. Однако местные лоббисты уже пытаются договориться с депутатами, чтобы они поддержали нужного им человека. Так, по словам источника, бывший глава округа Афанасьев представил депутатам силовика Владимира Хаваева. Его причисляют к родственникам директора местного ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства» (перевовозчик мусора, который конфликтовал с краевым правительством весной 2021 года) Дмитрия Григорьева. Фаворит появится в последний момент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Также к пулу Афанасьева относят его бывшего заместителя по вопросам ЖКХ Дениса Буренина. Другой источник URA.RU, знакомый с ситуацией в округе, полагает, что Буренина может лоббировать секретарь местного отделения «Единой России» Ольга Дубова. Третьим кандидатом на пост главы якобы считается депутат местной думы Сергей Шабардин (его ни с каким кланом не ассоциируют) и директор УК «Олимпия» Игорь Лбов (в территории его связывают с депутатом заксобрания от территории Антоном Удальевым). Афанасьев, говорят собеседник в Горнозаводске, пытается не допустить до конкурса Шабардина и Лбова. Первому якобы предлагают должность заместителя, и он, скорее всего, на нее согласится. А по поводу второго будто бы готовится кампания в пабликах. Хаваев, добавляет еще один собеседник в политтусовке округа, от своих амбиций, скорее всего, откажется. А к Буренину в свое время было много претензий, и «депутаты вряд ли будут в восторге от его кандидатуры. «Но пока все это местные разборки, потому что ни один из кандидатов еще не проходил собеседования с администрацией губернатора», — знает источник в Горнозаводске. По его словам, фаворит при таком раскладе появится в последний момент. Афанасьев в беседе с URA.RU опроверг информацию о влиянии на городскую политику. «Хорошо, что меня не забывают, я рад, но пока отдыхаю и этими вопросами не занимаюсь», — заявил экс-мэр. Все вопросы по формированию пула кандидатов, по его словам, лучше задать администрации губернатора. Ольга Дубова говорит, что конкурс не объявлен, никакие кандидатуры пока не выдвинуты, поэтому говорить о поддержке со стороны партии того или иного человека преждевременно. Краевые власти свою позицию еще не сформулировали. «Пока кандидаты не определен, все в процессе. Смотрим людей», — заявил источник в администрации губернатора. Жители Горнозаводска боятся стать частью Чусового Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Антон Удальев заявил, что Игорь Лбов с ним никак не связан. И вообще он не оказывает никакого влияния на принятие решений по выбору главы. «Я согласен, что человек должен быть обязательно местным, понимать, что происходило и что происходит, и как развивать территорию», — говорит депутат. Удальев считает, что Горнозаводск — самодостаточная территория, и «ее надо развивать как самостоятельное муниципальное образование» Собеседник в политтусовке Горнозаводского округа рассказывает, что жителей сегодня очень пугает перспектива присоединения к соседнему Чусовому. Особенно на фоне происходящего сейчас объединения Гремячинска и Губахи. «Нужен сильный мэр, который сможет отстоять территорию, если вдруг край поставит вопрос о слиянии с Чусовым. Эта идея давно витала, но, когда стартовал процесс объединения у соседей, страх стал сильнее», — говорит он. Сам конкурс по отбору главы пройдет в конце апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Горнозаводском округе (Пермский край), глава которого Александр Афанасьев спонтанно оставил должность в конце 2021 года из-за претензий краевых властей, начинается новый конкурс по отбору руководителя. Источники URA.RU в политэлитах называют четыре фамилии, которые могут появиться в списке претендентов. Жители округа, тем временем, надеются, что победит в конкурсе сильный мэр, который отстоит самостоятельность округа в муниципальной реформе и не допустит присоединения к соседнему Чусовому. Официально конкурс по отбору нового главы еще не объявлен. Ожидается, что это будет сделано в конце февраля. Прием заявок стартует с 4 марта, рассказывает источник URA.RU в округе. Однако местные лоббисты уже пытаются договориться с депутатами, чтобы они поддержали нужного им человека. Так, по словам источника, бывший глава округа Афанасьев представил депутатам силовика Владимира Хаваева. Его причисляют к родственникам директора местного ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства» (перевовозчик мусора, который конфликтовал с краевым правительством весной 2021 года) Дмитрия Григорьева. Также к пулу Афанасьева относят его бывшего заместителя по вопросам ЖКХ Дениса Буренина. Другой источник URA.RU, знакомый с ситуацией в округе, полагает, что Буренина может лоббировать секретарь местного отделения «Единой России» Ольга Дубова. Третьим кандидатом на пост главы якобы считается депутат местной думы Сергей Шабардин (его ни с каким кланом не ассоциируют) и директор УК «Олимпия» Игорь Лбов (в территории его связывают с депутатом заксобрания от территории Антоном Удальевым). Афанасьев, говорят собеседник в Горнозаводске, пытается не допустить до конкурса Шабардина и Лбова. Первому якобы предлагают должность заместителя, и он, скорее всего, на нее согласится. А по поводу второго будто бы готовится кампания в пабликах. Хаваев, добавляет еще один собеседник в политтусовке округа, от своих амбиций, скорее всего, откажется. А к Буренину в свое время было много претензий, и «депутаты вряд ли будут в восторге от его кандидатуры. «Но пока все это местные разборки, потому что ни один из кандидатов еще не проходил собеседования с администрацией губернатора», — знает источник в Горнозаводске. По его словам, фаворит при таком раскладе появится в последний момент. Афанасьев в беседе с URA.RU опроверг информацию о влиянии на городскую политику. «Хорошо, что меня не забывают, я рад, но пока отдыхаю и этими вопросами не занимаюсь», — заявил экс-мэр. Все вопросы по формированию пула кандидатов, по его словам, лучше задать администрации губернатора. Ольга Дубова говорит, что конкурс не объявлен, никакие кандидатуры пока не выдвинуты, поэтому говорить о поддержке со стороны партии того или иного человека преждевременно. Краевые власти свою позицию еще не сформулировали. «Пока кандидаты не определен, все в процессе. Смотрим людей», — заявил источник в администрации губернатора. Антон Удальев заявил, что Игорь Лбов с ним никак не связан. И вообще он не оказывает никакого влияния на принятие решений по выбору главы. «Я согласен, что человек должен быть обязательно местным, понимать, что происходило и что происходит, и как развивать территорию», — говорит депутат. Удальев считает, что Горнозаводск — самодостаточная территория, и «ее надо развивать как самостоятельное муниципальное образование» Собеседник в политтусовке Горнозаводского округа рассказывает, что жителей сегодня очень пугает перспектива присоединения к соседнему Чусовому. Особенно на фоне происходящего сейчас объединения Гремячинска и Губахи. «Нужен сильный мэр, который сможет отстоять территорию, если вдруг край поставит вопрос о слиянии с Чусовым. Эта идея давно витала, но, когда стартовал процесс объединения у соседей, страх стал сильнее», — говорит он. Сам конкурс по отбору главы пройдет в конце апреля.