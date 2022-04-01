В Пермском крае школьники жестоко избили сверстницу

В Пермском крае группа школьников устроила расправу над сверстницей. Видео произошедшего размешено в соцсетях, утверждается, что несовершеннолетние устроили драку в Березниках.
На кадрах видно, как несколько школьников окружили девочку, которая лежит в снегу. Одна из школьниц нанесла ей несколько ударов руками и ногами, а затем то же самое сделал молодой человек. В это время еще несколько собравшихся наблюдали за происходящим и снимали избиение на видео.
В комментариях к записи один из пользователей утверждает, что знаком со школьницей, которая устроила расправу над своей сверстницей. По его словам, пермячке 14 лет. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU пояснили, что полиция начала проверку по данному факту. «Материал проверки зарегистрирован. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — заявили в краевом главке.
В Пермском крае группа школьников устроила расправу над сверстницей. Видео произошедшего размешено в соцсетях, утверждается, что несовершеннолетние устроили драку в Березниках. На кадрах видно, как несколько школьников окружили девочку, которая лежит в снегу. Одна из школьниц нанесла ей несколько ударов руками и ногами, а затем то же самое сделал молодой человек. В это время еще несколько собравшихся наблюдали за происходящим и снимали избиение на видео. В комментариях к записи один из пользователей утверждает, что знаком со школьницей, которая устроила расправу над своей сверстницей. По его словам, пермячке 14 лет. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU пояснили, что полиция начала проверку по данному факту. «Материал проверки зарегистрирован. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — заявили в краевом главке.