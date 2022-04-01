01 апреля 2022

В Пермском крае школьники жестоко избили сверстницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, полицейский, полиция
Полиция проводит проверку по факту драки школьников Фото:

В Пермском крае группа школьников устроила расправу над сверстницей. Видео произошедшего размешено в соцсетях, утверждается, что несовершеннолетние устроили драку в Березниках.

На кадрах видно, как несколько школьников окружили девочку, которая лежит в снегу. Одна из школьниц нанесла ей несколько ударов руками и ногами, а затем то же самое сделал молодой человек. В это время еще несколько собравшихся наблюдали за происходящим и снимали избиение на видео.

В комментариях к записи один из пользователей утверждает, что знаком со школьницей, которая устроила расправу над своей сверстницей. По его словам, пермячке 14 лет. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU пояснили, что полиция начала проверку по данному факту. «Материал проверки зарегистрирован. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — заявили в краевом главке.

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В Пермском крае группа школьников устроила расправу над сверстницей. Видео произошедшего размешено в соцсетях, утверждается, что несовершеннолетние устроили драку в Березниках. На кадрах видно, как несколько школьников окружили девочку, которая лежит в снегу. Одна из школьниц нанесла ей несколько ударов руками и ногами, а затем то же самое сделал молодой человек. В это время еще несколько собравшихся наблюдали за происходящим и снимали избиение на видео. В комментариях к записи один из пользователей утверждает, что знаком со школьницей, которая устроила расправу над своей сверстницей. По его словам, пермячке 14 лет. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU пояснили, что полиция начала проверку по данному факту. «Материал проверки зарегистрирован. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — заявили в краевом главке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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