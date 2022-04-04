Куйвашев предложил отменить штрафы для сельхозпроизводителей

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Рабочая поездка губернатора СО в Талицу, корова, скот, животноводство, сельское хозяйство
Приостановка штрафов поможет фермерами и дальше рассчитывать на господдержку из федерального бюджета в полном объеме Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил приостановить штрафы в случае, если аграрий не смог дать результаты, которые прописаны в соглашениях о предоставлении субсидий. Об этом сообщает Департамент информационной политики.

«Засуха 2021 года и эпидемические ограничения негативно отразились на работе свердловских сельхозпроизводителей. Не всем получателям государственной поддержки удалось достичь показателей, установленных соглашениями о предоставлении субсидий», — говорится в сообщении. В связи с этим, Куйвашев предлагает заморозить штрафные санкции, чтобы фермеры смогли рассчитывать на господдержку из федерального бюджета в полном объеме. Соответствующее письмо направлено в Минсельхоз России.

Также губернатор Свердловской области направил письмо в Правительство России, в котором выступил с предложением увеличить лимиты субсидий на льготные кредиты для свердловских сельхозпроизводителей на 250 миллионов рублей.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил приостановить штрафы в случае, если аграрий не смог дать результаты, которые прописаны в соглашениях о предоставлении субсидий. Об этом сообщает Департамент информационной политики. «Засуха 2021 года и эпидемические ограничения негативно отразились на работе свердловских сельхозпроизводителей. Не всем получателям государственной поддержки удалось достичь показателей, установленных соглашениями о предоставлении субсидий», — говорится в сообщении. В связи с этим, Куйвашев предлагает заморозить штрафные санкции, чтобы фермеры смогли рассчитывать на господдержку из федерального бюджета в полном объеме. Соответствующее письмо направлено в Минсельхоз России. Также губернатор Свердловской области направил письмо в Правительство России, в котором выступил с предложением увеличить лимиты субсидий на льготные кредиты для свердловских сельхозпроизводителей на 250 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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