Куйвашев предложил отменить штрафы для сельхозпроизводителей

Приостановка штрафов поможет фермерами и дальше рассчитывать на господдержку из федерального бюджета в полном объеме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил приостановить штрафы в случае, если аграрий не смог дать результаты, которые прописаны в соглашениях о предоставлении субсидий. Об этом сообщает Департамент информационной политики.

«Засуха 2021 года и эпидемические ограничения негативно отразились на работе свердловских сельхозпроизводителей. Не всем получателям государственной поддержки удалось достичь показателей, установленных соглашениями о предоставлении субсидий», — говорится в сообщении. В связи с этим, Куйвашев предлагает заморозить штрафные санкции, чтобы фермеры смогли рассчитывать на господдержку из федерального бюджета в полном объеме. Соответствующее письмо направлено в Минсельхоз России.

Также губернатор Свердловской области направил письмо в Правительство России, в котором выступил с предложением увеличить лимиты субсидий на льготные кредиты для свердловских сельхозпроизводителей на 250 миллионов рублей.