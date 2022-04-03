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31 марта 2022

Губернатор ХМАО рассказала о переговорах с «Газпромом»

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с главой «Газпрома» газификацию региона Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером изменение плана по газификации муниципалитетов в регионе. Глава региона пытается увеличить число муниципалитетов, участвующих в программе. Об этом Комарова рассказала во время онлайн встречи с жителями Ханты-Мансийского района

«Я встречалась с руководителем „Газпрома“ Алексеем Миллером и стоял вопрос о изменении программы газификации. Сейчас мы работаем над предложениями в схему газификации по объемам, адресам и срокам. Эту работу мы должны завершить, для того, чтобы начать работу по программе», — сказала Комарова.

Глава региона добавила, что работает над тем, чтобы увеличить количество муниципалитетов, участвующих в программе, а также сократить сроки работ. По словам Комаровой, предварительно, согласование нового плана завершится в середине третьего квартала.

Ранее URA.RU писало, что в сентябре прошлого года представители властей и руководство компании «Газпром» уже обсуждали планы по газификации ХМАО. Тогда представители «Газпрома» подтвердили готовность участвовать в альтернативной газификации и решении вопроса максимальной газификации Югры.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером изменение плана по газификации муниципалитетов в регионе. Глава региона пытается увеличить число муниципалитетов, участвующих в программе. Об этом Комарова рассказала во время онлайн встречи с жителями Ханты-Мансийского района «Я встречалась с руководителем „Газпрома“ Алексеем Миллером и стоял вопрос о изменении программы газификации. Сейчас мы работаем над предложениями в схему газификации по объемам, адресам и срокам. Эту работу мы должны завершить, для того, чтобы начать работу по программе», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что работает над тем, чтобы увеличить количество муниципалитетов, участвующих в программе, а также сократить сроки работ. По словам Комаровой, предварительно, согласование нового плана завершится в середине третьего квартала. Ранее URA.RU писало, что в сентябре прошлого года представители властей и руководство компании «Газпром» уже обсуждали планы по газификации ХМАО. Тогда представители «Газпрома» подтвердили готовность участвовать в альтернативной газификации и решении вопроса максимальной газификации Югры.
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