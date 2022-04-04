Кандидатам в ЕС предложили доказать свое желание давлением на РФ

04 апреля 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Греция настаивает на осуждении действий России Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Греция надеется, что страны, желающие попасть в Европейский союз, введут против России санкции в знак осуждения действий РФ на Украине. Текст заявления главы МИД Греции распространила пресс-служба ведомства страны. «Греция, как и Нидерланды, участвовала в введении санкций в отношении России. Несмотря на цену, которую это решение имеет для экономик обоих государств, я хочу выразить надежду, что все страны, которые с нетерпением ждут европейского будущего и надеются на вступление в Европу, пойдут по этому пути — введут санкции», —приводит слова Дендиас ТАСС. Глава греческого МИД добавила, что осуждения действий РФ на Украине должны быть незамедлительными. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в знак несогласия с проводимой РФ спецоперацией по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и лишь обострилось в последние месяцы. Глава государства заявлял, что антироссийские ограничения направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Греция надеется, что страны, желающие попасть в Европейский союз, введут против России санкции в знак осуждения действий РФ на Украине. Текст заявления главы МИД Греции распространила пресс-служба ведомства страны. «Греция, как и Нидерланды, участвовала в введении санкций в отношении России. Несмотря на цену, которую это решение имеет для экономик обоих государств, я хочу выразить надежду, что все страны, которые с нетерпением ждут европейского будущего и надеются на вступление в Европу, пойдут по этому пути — введут санкции», —приводит слова Дендиас ТАСС. Глава греческого МИД добавила, что осуждения действий РФ на Украине должны быть незамедлительными. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в знак несогласия с проводимой РФ спецоперацией по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и лишь обострилось в последние месяцы. Глава государства заявлял, что антироссийские ограничения направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».