Кандидатам в ЕС предложили доказать свое желание давлением на РФ

Греция надеется, что страны, желающие попасть в Европейский союз, введут против России санкции в знак осуждения действий РФ на Украине. Текст заявления главы МИД Греции распространила пресс-служба ведомства страны.
«Греция, как и Нидерланды, участвовала в введении санкций в отношении России. Несмотря на цену, которую это решение имеет для экономик обоих государств, я хочу выразить надежду, что все страны, которые с нетерпением ждут европейского будущего и надеются на вступление в Европу, пойдут по этому пути — введут санкции», —приводит слова Дендиас ТАСС. Глава греческого МИД добавила, что осуждения действий РФ на Украине должны быть незамедлительными.
Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в знак несогласия с проводимой РФ спецоперацией по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и лишь обострилось в последние месяцы. Глава государства заявлял, что антироссийские ограничения направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».
Греция надеется, что страны, желающие попасть в Европейский союз, введут против России санкции в знак осуждения действий РФ на Украине. Текст заявления главы МИД Греции распространила пресс-служба ведомства страны. «Греция, как и Нидерланды, участвовала в введении санкций в отношении России. Несмотря на цену, которую это решение имеет для экономик обоих государств, я хочу выразить надежду, что все страны, которые с нетерпением ждут европейского будущего и надеются на вступление в Европу, пойдут по этому пути — введут санкции», —приводит слова Дендиас ТАСС. Глава греческого МИД добавила, что осуждения действий РФ на Украине должны быть незамедлительными. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в знак несогласия с проводимой РФ спецоперацией по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и лишь обострилось в последние месяцы. Глава государства заявлял, что антироссийские ограничения направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».