Лавров: у РФ есть неоспоримые факты вины ВСУ в убийствах в Буче

04 апреля 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

У России есть неопровержимые доказательства вины украинских националистов, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Россия намерена доказать виновность украинских неонацистов, совершивших массовое убийство мирных граждан в городе Буча. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в Москве. «Мы будем настаивать на том, чтобы преступления, которые вооруженные силы Украины, ведомые националистическими, неонацистскими батальонами совершили, также не остались без последствий», — заявил Сергей Лавров. Он добавил, что МИД РФ уже работает с коллегами над применением соответствующих норм международного права по ситуации в Буче. Также министр подчеркнул, что обвинения России против украинских националистов будут основаны на «очень четких, конкретных и неопровержимых фактах». «Именно этим мы будем заниматься, в отличие от тех, кто факты фабрикует», — резюмировал Лавров. Ранее мировые СМИ опубликовали фейковое видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. В Минобороны РФ опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ. По сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские специалисты выявили признаки видеоподлогов в ролике из Бучи. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия намерена доказать виновность украинских неонацистов, совершивших массовое убийство мирных граждан в городе Буча. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в Москве. «Мы будем настаивать на том, чтобы преступления, которые вооруженные силы Украины, ведомые националистическими, неонацистскими батальонами совершили, также не остались без последствий», — заявил Сергей Лавров. Он добавил, что МИД РФ уже работает с коллегами над применением соответствующих норм международного права по ситуации в Буче. Также министр подчеркнул, что обвинения России против украинских националистов будут основаны на «очень четких, конкретных и неопровержимых фактах». «Именно этим мы будем заниматься, в отличие от тех, кто факты фабрикует», — резюмировал Лавров. Ранее мировые СМИ опубликовали фейковое видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. В Минобороны РФ опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ. По сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские специалисты выявили признаки видеоподлогов в ролике из Бучи.