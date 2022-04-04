04 апреля 2022
02 апреля 2022
01 апреля 2022

Мэр Кургана рассказала о формате празднования Дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, ситникова елена
Мэр Елена Ситникова обсудила с сотрудниками администрации формат проведения Дня Победы Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что празднование Дня Победы в городе пройдет в офлайн-формате, который был в доковидные времена. Также состоится шествие «Бессмертного полка». Об этом мэр написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В этом году мы планируем провести и Бессмертный полк, и сам парад в режиме реального времени. Сейчас идет активная подготовка к празднику. Работаем над афишей, концепцией украшения города. Конечно, основное внимание уделим ветеранам. Поздравим всех, каждого, кто подарил нам победу», — сообщила мэр Кургана по итогам заседания оргкомитета.

На сайте администрации города указано, что сейчас идет отработка сценария парада, уточняют вопросы прохождения техники и колонн. В параде примут участие силовые структуры и ведомства, курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, кадеты городских общеобразовательных учреждений. Всего 9 мая в Кургане будут работать более 30-ти праздничных площадок.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году в Кургане отменили массовые мероприятия в День Победы. В прошлом году парад Победы прошел в обычном формате. Ежегодная акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, при этом проходила в онлайн-режиме.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что празднование Дня Победы в городе пройдет в офлайн-формате, который был в доковидные времена. Также состоится шествие «Бессмертного полка». Об этом мэр написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «В этом году мы планируем провести и Бессмертный полк, и сам парад в режиме реального времени. Сейчас идет активная подготовка к празднику. Работаем над афишей, концепцией украшения города. Конечно, основное внимание уделим ветеранам. Поздравим всех, каждого, кто подарил нам победу», — сообщила мэр Кургана по итогам заседания оргкомитета. На сайте администрации города указано, что сейчас идет отработка сценария парада, уточняют вопросы прохождения техники и колонн. В параде примут участие силовые структуры и ведомства, курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, кадеты городских общеобразовательных учреждений. Всего 9 мая в Кургане будут работать более 30-ти праздничных площадок. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году в Кургане отменили массовые мероприятия в День Победы. В прошлом году парад Победы прошел в обычном формате. Ежегодная акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, при этом проходила в онлайн-режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...