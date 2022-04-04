Мэр Кургана рассказала о формате празднования Дня Победы

Мэр Елена Ситникова обсудила с сотрудниками администрации формат проведения Дня Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что празднование Дня Победы в городе пройдет в офлайн-формате, который был в доковидные времена. Также состоится шествие «Бессмертного полка». Об этом мэр написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В этом году мы планируем провести и Бессмертный полк, и сам парад в режиме реального времени. Сейчас идет активная подготовка к празднику. Работаем над афишей, концепцией украшения города. Конечно, основное внимание уделим ветеранам. Поздравим всех, каждого, кто подарил нам победу», — сообщила мэр Кургана по итогам заседания оргкомитета.

На сайте администрации города указано, что сейчас идет отработка сценария парада, уточняют вопросы прохождения техники и колонн. В параде примут участие силовые структуры и ведомства, курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, кадеты городских общеобразовательных учреждений. Всего 9 мая в Кургане будут работать более 30-ти праздничных площадок.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году в Кургане отменили массовые мероприятия в День Победы. В прошлом году парад Победы прошел в обычном формате. Ежегодная акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, при этом проходила в онлайн-режиме.