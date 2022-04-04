Cumhuriyet: спецоперация нарушила планы США осадить Россию

05 апреля 2022 в 09:33 Размер текста - 17 +

НАТО планировали окружить Россию, заявили в Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация России на Украине предотвратила планы США окружить Россию с помощью НАТО. Об этом заявило турецкое издание Cumhuriyet. «США пытались окружить Россию с запада и юга: начиная с Балтийского региона, спускаясь из Восточной Европы к западному Причерноморью, оттуда по Черному морю на Кавказ через Грузию на Кавказ. Предполагалось, что при формировании определенных условий эта линия достигнет Казахстана и Центральной Азии», — сообщает Cumhuriyet. Издание предлагает рассматривать российскую спецоперацию на Украине с позиции планов США и НАТО окружить Россию. Россия в конце февраля начала на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. По словам председателя Госдумы, Вячеслава Володина, Россия предотвратила атаку на Донбасс со стороны НАТО, передает «Царьград». Россия до начала спецоперации требовала от НАТО гарантий нерасширения на восток, но альянс не стал подписывать двусторонние соглашения. Президент России заявлял, что РФ обманули, так как НАТО обещало в 1990-е не расширяться на восток. После этого в организацию вступили 14 стран, в числе которых есть граничащие с Россией. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спецоперация России на Украине предотвратила планы США окружить Россию с помощью НАТО. Об этом заявило турецкое издание Cumhuriyet. «США пытались окружить Россию с запада и юга: начиная с Балтийского региона, спускаясь из Восточной Европы к западному Причерноморью, оттуда по Черному морю на Кавказ через Грузию на Кавказ. Предполагалось, что при формировании определенных условий эта линия достигнет Казахстана и Центральной Азии», — сообщает Cumhuriyet. Издание предлагает рассматривать российскую спецоперацию на Украине с позиции планов США и НАТО окружить Россию. Россия в конце февраля начала на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. По словам председателя Госдумы, Вячеслава Володина, Россия предотвратила атаку на Донбасс со стороны НАТО, передает «Царьград». Россия до начала спецоперации требовала от НАТО гарантий нерасширения на восток, но альянс не стал подписывать двусторонние соглашения. Президент России заявлял, что РФ обманули, так как НАТО обещало в 1990-е не расширяться на восток. После этого в организацию вступили 14 стран, в числе которых есть граничащие с Россией.