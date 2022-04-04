Задержаны, по предварительным данным, четыре человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге четырех человек, подозреваемых в обналичивании средств. Операция прошла в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, по которому прошлой весной были обыски в юридической фирме «Магнат». По данным URA.RU, всего по делу проходят восемь человек.

«Оперативники [свердловского] УФСБ задержали четверых подозреваемых [в обнале]. Они доставлены на допросы, скоро будет решаться вопрос по мере пресечения», — поделился источник в силовых структурах. По предварительной информации, по меньшей мере, двое задержанных связаны с екатеринбургской фирмой «ЮФК Магнат». Все задержанные подозреваются в том, что помогали крупному бизнесу уходить от налогов.

Фигурантами уголовного дела, расследование которого тянется не первый год, суммарно являются восемь человек, сообщил URA.RU другой собеседник. Среди них — несколько адвокатов и коммерсанты, предположительно, причастные к обналу. В настоящий момент дело передано новому следователю.

8 апреля 2021 года сотрудники ФСБ пришли с обысками в офис екатеринбургского адвокатского бюро «Магнат». Источники URA.RU тогда сообщали, что у фирмы нашли подконтрольные предприятия, директора которых помогали предпринимателям выводить средства из-под налогообложения. Обыск проводился в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности.