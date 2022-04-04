04 апреля 2022

Выходец с ММК будет отвечать за качество воздуха в Челябинске

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Смог над городом. НМУ. Челябинск, трубы дымят, смог, нму, климат, воздух, выбросы, атмосфера
Контролировать выбросы в воздух Челябинска будет специалист из Магнитогорска Фото:
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Проблемы экологии в Челябинске

Евгений Птицын, руководивший ранее лабораторией контроля атмосферы на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), выиграл конкурс на пост начальника отдела государственного экологического надзора по Челябинску и Челябинской области. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

«Информация о результатах проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Уральском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности начальника отдела государственного экологического надзора по Челябинску и Челябинской области и надзора в области охраны атмосферного воздуха Птицына Евгения Владимировича», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Птицыну 42 года. Он родился и жил в Магнитогорске. Сначала работал менеджером, а в 2013 году занял пост руководителя лаборатории контроля атмосферы ММК. В задачи лаборатории входит контроль за состоянием воздуха рабочей зоны в структурных подразделениях комбината, определение концентраций вредных веществ, оценка эффективности работы пылегазоулавливающих установок и контроль уровня выбросов загрязняющих веществ, в том числе в жилой зоне города. Схожие задачи стоят и перед отделом эконадзора, которым Птицыну предстоит руководить уже на госслужбе.

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Евгений Птицын, руководивший ранее лабораторией контроля атмосферы на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), выиграл конкурс на пост начальника отдела государственного экологического надзора по Челябинску и Челябинской области. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора. «Информация о результатах проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Уральском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности начальника отдела государственного экологического надзора по Челябинску и Челябинской области и надзора в области охраны атмосферного воздуха Птицына Евгения Владимировича», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Птицыну 42 года. Он родился и жил в Магнитогорске. Сначала работал менеджером, а в 2013 году занял пост руководителя лаборатории контроля атмосферы ММК. В задачи лаборатории входит контроль за состоянием воздуха рабочей зоны в структурных подразделениях комбината, определение концентраций вредных веществ, оценка эффективности работы пылегазоулавливающих установок и контроль уровня выбросов загрязняющих веществ, в том числе в жилой зоне города. Схожие задачи стоят и перед отделом эконадзора, которым Птицыну предстоит руководить уже на госслужбе.
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