Выходец с ММК будет отвечать за качество воздуха в Челябинске

Контролировать выбросы в воздух Челябинска будет специалист из Магнитогорска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Евгений Птицын, руководивший ранее лабораторией контроля атмосферы на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), выиграл конкурс на пост начальника отдела государственного экологического надзора по Челябинску и Челябинской области. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

«Информация о результатах проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Уральском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности начальника отдела государственного экологического надзора по Челябинску и Челябинской области и надзора в области охраны атмосферного воздуха Птицына Евгения Владимировича», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Птицыну 42 года. Он родился и жил в Магнитогорске. Сначала работал менеджером, а в 2013 году занял пост руководителя лаборатории контроля атмосферы ММК. В задачи лаборатории входит контроль за состоянием воздуха рабочей зоны в структурных подразделениях комбината, определение концентраций вредных веществ, оценка эффективности работы пылегазоулавливающих установок и контроль уровня выбросов загрязняющих веществ, в том числе в жилой зоне города. Схожие задачи стоят и перед отделом эконадзора, которым Птицыну предстоит руководить уже на госслужбе.