Выходец с ММК будет отвечать за качество воздуха в Челябинске

Евгений Птицын, руководивший ранее лабораторией контроля атмосферы на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), выиграл конкурс на пост начальника отдела государственного экологического надзора по Челябинску и Челябинской области. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.
«Информация о результатах проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Уральском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности начальника отдела государственного экологического надзора по Челябинску и Челябинской области и надзора в области охраны атмосферного воздуха Птицына Евгения Владимировича», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Птицыну 42 года. Он родился и жил в Магнитогорске. Сначала работал менеджером, а в 2013 году занял пост руководителя лаборатории контроля атмосферы ММК. В задачи лаборатории входит контроль за состоянием воздуха рабочей зоны в структурных подразделениях комбината, определение концентраций вредных веществ, оценка эффективности работы пылегазоулавливающих установок и контроль уровня выбросов загрязняющих веществ, в том числе в жилой зоне города. Схожие задачи стоят и перед отделом эконадзора, которым Птицыну предстоит руководить уже на госслужбе.
Евгений Птицын, руководивший ранее лабораторией контроля атмосферы на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), выиграл конкурс на пост начальника отдела государственного экологического надзора по Челябинску и Челябинской области. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора. «Информация о результатах проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Уральском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности начальника отдела государственного экологического надзора по Челябинску и Челябинской области и надзора в области охраны атмосферного воздуха Птицына Евгения Владимировича», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Птицыну 42 года. Он родился и жил в Магнитогорске. Сначала работал менеджером, а в 2013 году занял пост руководителя лаборатории контроля атмосферы ММК. В задачи лаборатории входит контроль за состоянием воздуха рабочей зоны в структурных подразделениях комбината, определение концентраций вредных веществ, оценка эффективности работы пылегазоулавливающих установок и контроль уровня выбросов загрязняющих веществ, в том числе в жилой зоне города. Схожие задачи стоят и перед отделом эконадзора, которым Птицыну предстоит руководить уже на госслужбе.